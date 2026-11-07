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Νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), καταγράφει τα αποτελέσματα της εργαστηριακής επιτήρησης της γρίπης σε 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η ανάλυση καλύπτει την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026 και περιλαμβάνει συνολικά 256.967 ανιχνεύσεις ιών γρίπης.

Από αυτές, το 97,1% αφορούσε γρίπη τύπου Α, ενώ μόλις το 1,3% γρίπη τύπου Β. Οι υπόλοιπες ανιχνεύσεις δεν είχαν προσδιοριστεί ως προς τον τύπο.

Ποιες μεταλλάξεις εντοπίστηκαν

Σύμφωνα με το ECDC, στην ευρωπαϊκή επιτήρηση κυριάρχησαν δύο υπότυποι της γρίπης Α, οι A(H1N1)pdm09 και A(H3N2).

Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι το 95% των εξετασθέντων ιών A(H1N1)pdm09 ανήκε στη νεότερη υποομάδα D.3.1.1, ενώ το 92% των ιών A(H3N2) κατατάχθηκε στην υποομάδα Κ.

Οι μεταβολές αυτές παρακολουθούνται επειδή μπορούν να επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των ιών και τη σχέση τους με τα στελέχη που χρησιμοποιούνται στα εποχικά εμβόλια.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εξέτασαν γενετικούς δείκτες που συνδέονται με μειωμένη ευαισθησία σε αντιιικά φάρμακα.

Τι συμβαίνει με τα αντιιικά

Στους ιούς A(H1N1)pdm09 που εξετάστηκαν γενετικά, το 2,4% παρουσίαζε μεταβολές που συνδέονται με μειωμένη αναστολή από την οσελταμιβίρη, ενώ το 0,2% έφερε μεταβολές που συνδέονται με ιδιαίτερα μειωμένη αναστολή.

Για τον υπότυπο A(H3N2), τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν ακόμη χαμηλότερα, περίπου 0,2% και κάτω από 0,1%.

Εξαιρετικά χαμηλά ήταν και τα ποσοστά γενετικών μεταβολών που συνδέονται με μειωμένη ευαισθησία στη βαλοξαβίρη, τα οποία κυμάνθηκαν γύρω στο 0,1%.

Στους ιούς γρίπης Β που εξετάστηκαν δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις μειωμένης ευαισθησίας στα συγκεκριμένα αντιιικά.

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι οι θεραπείες έχουν πάψει να είναι αποτελεσματικές. Η ανίχνευση μιας γενετικής μεταβολής δεν ισοδυναμεί πάντοτε με επιβεβαιωμένη κλινική αντοχή.

Γιατί έχει σημασία η επιτήρηση

Η συνεχής παρακολούθηση επιτρέπει στις υγειονομικές αρχές να εντοπίζουν εγκαίρως αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση της γρίπης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο ότι η μεγάλη πλειονότητα των ιών γρίπης που εξετάζονται διεθνώς εξακολουθεί να είναι ευαίσθητη στα βασικά αντιιικά φάρμακα.

Την ίδια ώρα, το ECDC επισημαίνει ότι τα αντιιικά αποτελούν συμπληρωματικό μέσο αντιμετώπισης της γρίπης και δεν υποκαθιστούν τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.