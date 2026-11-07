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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ μια σαρωτική επιχείρηση της Αστυνομίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 26 συλλήψεις. Έγιναν έρευνες σε 27 υποστατικά παγκύπρια, δεσμεύσεις ακίνητης και κινητής περιουσίας αξίας πέραν των €750.000. Όπως συναφώς έχει αναφερθεί, πρωτίστως αποτελεί ένα καίριο χτύπημα στα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών.

ΠΕΡΑΝ από τα όσα καταγράφονται, ως αποτέλεσμα της αστυνομικής επιχείρησης, πρέπει να επισημανθεί ένα γεγονός, το οποίο αναφέρθηκε στο Δικαστήριο. Οι συνομιλίες που είχαν συλληφθέντες με πρόσωπο που τώρα είναι υπόδικος. Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, ότι υπόδικοι και άλλοι τέσσερις συλληφθέντες φαίνεται να ερευνώνται για ζητήματα ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο «Φιλελεύθερος», κατά τις προχθεσινές έρευνες στα κελιά τους, σ’ έναν από αυτούς εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία θα εξεταστούν δικανικά.

Η ΜΕΓΑΛΗ εικόνα είναι ασφαλώς η επιτυχία της επιχείρησης και τα σημαντικά αποτελέσματα, η συστηματική δουλειά που έγινε. Αν και δεν έχει συλληφθεί ακόμη η «ηγεσία» της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, τούτο δεν μειώνει το αποτέλεσμα. Αναμένεται, όπως συναφώς αναφέρεται, να φθάσουν σύντομα και στα ίχνη των αρχηγών της σπείρας.

ΕΚΕΙΝΟ, ωστόσο, που θα πρέπει να επισημανθεί, είναι οι επαφές των υπόπτων με υπόδικους. Με φυλακισμένους. Και τούτο δεν είναι- δυστυχώς- πρωτόγνωρο. Επιβεβαιώνεται ότι κάποιοι βρισκόμενοι στις φυλακές για να εκτίσουν την ποινή τους, εξακολουθούν να δρουν παράνομα. Έχουν σχέση με εγκληματικά στοιχεία, που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία. Σε μερικές περιπτώσεις, οι φυλακισμένοι, είναι και οι… καθοδηγητές!

ΕΙΝΑΙ μια κατάσταση, που θα έπρεπε προ πολλού να αντιμετωπισθεί, αλλά ως φαίνεται υπάρχουν εμπόδια. Από αυτά που επιτρέπουν αυτές τις σχέσεις, των φυλακισμένων με τους εγκληματίες, που δρουν εκτός, να συνεχίζονται.

ΕΧΟΥΜΕ ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι λαμβάνονται μέτρα, για παράδειγμα, για το θέμα των κινητών τηλεφώνων. Κι όμως, τηλεφωνικές συσκευές υπάρχουν και χρησιμοποιούνται από φυλακισμένους. Υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας. Κι αυτά τα κανάλια επικοινωνίας υπάρχουν και συντηρούνται διαχρονικά και οι αρμόδιοι δείχνουν μια αδυναμία αντιμετώπισης.

ΔΕΝ υπάρχουν δικαιολογίες. Κατά την άποψη μας, δεν μπορεί να μην υπάρχει έλεγχος εσωτερικά για τα κινητά τηλέφωνα, που να χρησιμοποιούνται από φυλακισμένους. Το γιατί δεν μπορεί τούτο το θέμα να τύχει αποτελεσματικής διαχείρισης, μπορούν να δοθούν πολλές εξηγήσεις. Γίνεται συχνά- πυκνά λόγος για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του σωφρονιστικού συστήματος. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε, ωστόσο, από τα προφανή και όχι από τα βαρύγδουπα.

ΜΕ τις πιο πάνω αναφορές ποσώς δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε την επιτυχή αστυνομική επιχείρηση.