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Ο οίκος αξιολόγησης Fitch με ανακοίνωσή του στις 6 Νοεμβρίου 2026 αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από «Α-» σε «Α», μεταβάλλοντας παράλληλα την προοπτική της οικονομίας από θετική σε σταθερή, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

«Πρόκειται για την πιο πρόσφατη σε σειρά αναβαθμίσεων κατά τους τελευταίους 18 μήνες, η οποία επιβεβαιώνει τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας και τη συνεχή βελτίωση των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών δεδομένων. Η ιδιαίτερη σημασία των αναβαθμίσεων αυτών αναδεικνύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι σημειώνονται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον», σημειώνει το Υπουργείο.

Σύμφωνα με τον οίκο Fitch, η απόφαση αυτή βασίστηκε κυρίως στους ακόλουθους παράγοντες:

Στη συνεχιζόμενη θετική δημοσιονομική πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2026, η οποία προβλέπεται να διατηρηθεί και την περίοδο 2027-2028. Στη συνεχιζόμενη και εξαιρετικά ταχεία μείωση του δημοσίου χρέους, το οποίο μειώθηκε κατά 77% την περίοδο 2020-2026 και προβλέπεται να υποχωρήσει στο 36,6% του ΑΕΠ μέχρι το 2028. Στη μείωση των δαπανών για τόκους, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης του χρέους, η οποία διευρύνει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Παράλληλα, το κόστος δανεισμού αναμένεται να παραμείνει διαχειρίσιμο. Στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και ισχυρή ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας. Στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, οι οποίες παραμένουν θετικές και στηρίζονται στη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα και στο πολύ χαμηλό ποσοστό ανεργίας, που προβλέπεται να διαμορφωθεί κοντά στο 4%. Στη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα της προηγούμενης δεκαετίας, με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, κάτω του 2%. Στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αναμένεται να παραμείνει σε υψηλό αλλά διαχειρίσιμο επίπεδο. Στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων κατά τα επόμενα έτη.

Ως βασικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν, θετικά ή αρνητικά, τη μελλοντική πορεία της αξιολόγησης της Δημοκρατίας, ο οίκος Fitch επισημαίνει:

Την πορεία των δημόσιων οικονομικών. Τις μακροοικονομικές εξελίξεις. Τις εξελίξεις στο ισοζύγιο πληρωμών. Τις διαρθρωτικές μεταβολές στην οικονομία.

Το Υπουργείο αναφέρει ακόμα: «Η αναβάθμιση από τον οίκο Fitch αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση της θετικής πορείας της κυπριακής οικονομίας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων προκλήσεων. Η δημοσιονομική πειθαρχία και οι συνετές οικονομικές πολιτικές των τελευταίων χρόνων έχουν ενισχύσει την ικανότητα της Δημοκρατίας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εξελίξεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία της έναντι των οίκων αξιολόγησης και της επενδυτικής κοινότητας.»

Υπουργός Οικονομικών: Αποτέλεσμα της συνετής, προληπτικής και υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής

Σε γραπτή δήλωση του ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Οίκο Fitch από «Α-» σε «Α», με παράλληλη μεταβολή της προοπτικής από θετική σε σταθερή, αποτελεί συνέχεια μιας αλυσίδας διαδοχικών αναβαθμίσεων της Κύπρου, οι οποίες βασίζονται στα αποτελέσματα και τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και καταδεικνύουν ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης προς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση.

Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου γι’ αυτή τη νέα αναβάθμιση της Κύπρου από τον Οίκο Fitch, η οποία διατηρεί και ενισχύει το αξιόχρεο της κυπριακής οικονομίας στη βαθμίδα Α, καταδεικνύοντας τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας και τη συνεχή βελτίωση των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών δεδομένων, ενώ η οικονομία συνεχίζει να αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και πολεμικών συγκρούσεων.

Η ανθεκτικότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της συνετής, προληπτικής και υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση. Μιας πολιτικής που διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική της που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, να διασφαλίζουμε τη μελλοντική πορεία της οικονομίας και ταυτόχρονα να διαθέτουμε τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων.»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Ισχυρή επιβεβαίωση ανθεκτικότητας οικονομίας η αναβάθμιση από Fitch

Η νέα αναβάθμιση της πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Fitch (από το «A-» στο «A») με σταθερές προοπτικές, αποτελεί ακόμη μία ισχυρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της σταθερής πορείας της χώρας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η νέα αναβάθμιση της πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Fitch (από το «A-» στο «A») με σταθερές προοπτικές, αποτελεί ακόμη μία ισχυρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της σταθερής πορείας της… — NikosChristodoulides (@Christodulides) November 7, 2026

Προσθέτει πως “μια ισχυρότερη οικονομία σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περισσότερες επενδύσεις και νέες ευκαιρίες. Σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και επενδύσεις στην Υγεία, την Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας και το Στεγαστικό. Σημαίνει ενίσχυση του εισοδήματος, καλύτερες υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη των πολιτών”.

“Κυρίως, σημαίνει ότι χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές. Πάνω από όλα, η Κύπρος”, καταλήγει ο Πρόεδρος.

Σε γραπτή δήλωση ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρει:

«Η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίστηκε από τον Οίκο Fitch Ratings από το «A-» στο «A», με σταθερές προοπτικές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αντίστοιχη αναβάθμιση από την S&P Global Ratings και αποτελεί ακόμη μία ισχυρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της σταθερής πορείας της χώρας.

Μια ισχυρότερη οικονομία σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περισσότερες επενδύσεις και νέες ευκαιρίες. Σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και επενδύσεις στην Υγεία, την Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας και το Στεγαστικό. Σημαίνει ενίσχυση του εισοδήματος, καλύτερες υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη των πολιτών. Κυρίως, σημαίνει ότι χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές.

Η αναβάθμιση έρχεται να προστεθεί στα πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία καταγράφουν ρυθμούς ανάπτυξης 6.0% το 2023, 6.6% το 2024 και 4.8% το 2025. Επιδόσεις που κατατάσσουν σταθερά την Κύπρο ανάμεσα στις δύο χώρες με την υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία τριετία. Σε συνδυασμό με τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα ανεργίας και τη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους, η κυπριακή οικονομία είναι σήμερα πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική.

Οι θετικοί δείκτες και οι ευρωπαϊκές πρωτιές αποκτούν πραγματική αξία όταν μεταφράζονται σε ουσιαστικό όφελος για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και μεταρρυθμίσεις.

Πάνω από όλα, η Κύπρος.»