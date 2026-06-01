Συγκρατημένοι αλλά αισιόδοξοι εμφανίστηκαν οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης για το αξιόχρεο της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι άρχισαν να δίνουν τις αξιολογήσεις από τον Μάρτιο και η τελευταία δόθηκε το βράδυ της Παρασκευής από τον οίκο Moody’s. Οι οίκοι, DBRS, Fitch, Standard and Poor’s διατήρησαν τις βαθμολογίες τους ως είχαν, προχωρώντας και σε ορισμένες επισημάνσεις, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις αναγνωρίζουν τα συν της οικονομίας.

Η κυπριακή οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις διεθνείς πιέσεις, σύμφωνα με τη Moody’s, η οποία επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Κύπρου στο επίπεδο Α3 με σταθερή προοπτική. Στις 20 Μαρτίου ο οίκος αξιολόγησης S&P εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο Α- με θετική προοπτική. Στις 13 Μαρτίου ο οίκος αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Κύπρου στο Α, έχοντας ως ισχυρό όπλο τα πλεονάσματα για απορρόφηση κραδασμών. Nωρίτερα στις 8 Μαίου ο οίκος αξιολόγησης Fitch εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο Α- και την προοπτική της οικονομίας σε θετική.

Ο οίκος Moody’s αναγνωρίζει ότι ο τουριστικός τομέας, ο οποίος εισήλθε στο 2026 από θέση ισχύος, αλλά επηρεάστηκε βραχυπρόθεσμα από επίθεση με drones σε βρετανική στρατιωτική βάση στις 2 Μαρτίου, γεγονός που οδήγησε σε μείωση των αφίξεων κατά 30,7% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση. Παρά ταύτα, η Moody’s επισημαίνει ότι ο κίνδυνος αυτός μετριάζεται από τη διαφοροποίηση των αγορών προέλευσης των τουριστών, με τις χώρες της ΕΕ να αντιπροσωπεύουν πλέον το 42% των αφίξεων. Ο οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική συμβολή του τομέα τεχνολογίας και πληροφορικής (ICT), ο οποίος αντιστοιχούσε στο 14,4% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 2025. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι μέρος των πρόσφατων ξένων επενδύσεων χαρακτηρίζεται από υψηλή κινητικότητα και ενδέχεται να αναστραφεί σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών. Ο οίκος προβλέπει ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα θα διαμορφωθούν στο 2,3% του ΑΕΠ τόσο το 2026 όσο και το 2027, με το δημόσιο χρέος να υποχωρεί περαιτέρω στο 37,7% έως το 2030.

Παρά το γεγονός πως υπάρχουν θετικοί και αρνητικοί παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία αυτή την περίοδο, ο οίκος Fitch θεωρεί πως οι αρνητικές εξελίξεις δεν είναι επαρκείς για να ανατρέψουν τη θετική εικόνα της κυπριακής οικονομίας.

Αστερίσκοι

Παρά τη σημαντική βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, ο οίκος Moody’s προειδοποιεί για αυξανόμενες πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες, που σχετίζονται με έργα υποδομής, το κόστος υγείας, τις μισθολογικές δαπάνες του δημόσιου τομέα, την άμυνα και τις ανάγκες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στις οικονομικές προκλήσεις που συνδέονται με το έργο του τερματικού LNG στο Βασιλικό. Ο οίκος Standard & Poor’s κάνει εκτενή αναφορά στην ενεργειακή ασφάλεια και αναφέρει πως παραμένει προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, ιδίως δεδομένου του τρέχοντος γεωπολιτικού περιβάλλοντος. «Η ολοκλήρωση ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή και έχει καθυστερήσει πολύ, θα μπορούσε να βοηθήσει στον μετριασμό των μεσοπρόθεσμων ενεργειακών κινδύνων, ενώ η εξόρυξη φυσικού αερίου σε γειτονικά ύδατα παραμένει μια μακροπρόθεσμη φιλοδοξία», προσθέτει. Σημειώνει πως το ενεργειακό κόστος της Κύπρου είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ, ενώ το μερίδιό της στην παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα είναι από τα χαμηλότερα. Αναφέρει ότι η πρόοδος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ έχει επί του παρόντος σταματήσει, λόγω διαφωνίας με την Τουρκία, παρά την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την ΕΕ για το μεγαλύτερο μέρος του έργου.

Ο οίκος DBRS υποδεικνύει ότι η πρόσφατη αύξηση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Κύπρου, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας του νησιού με την περιοχή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον τουρισμό και τις μεγάλες εισροές κεφαλαίων, καθώς οι τελευταίες αποτελούν βασικό μοχλό της επενδυτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τις κατασκευές τα τελευταία χρόνια λόγω του συγκριτικά χαμηλού ποσοστού αποταμίευσης της οικονομίας.