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Τα πρώτα σημάδια της εποχής των αναπνευστικών λοιμώξεων είναι ήδη ορατά στα ιατρεία των προσωπικών γιατρών στην Κύπρο, με τις επισκέψεις ασθενών που παρουσιάζουν σχετικά συμπτώματα να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες.

Κρυολογήματα, φαρυγγίτιδες, βρογχίτιδες, ρινίτιδες, πονόλαιμος και βήχας περιλαμβάνονται στα συχνότερα προβλήματα για τα οποία οι πολίτες αναζητούν ιατρική βοήθεια, από την περασμένη εβδομάδα, με τους προσωπικούς γιατρούς να διαπιστώνουν ότι η περίοδος των εποχικών αναπνευστικών λοιμώξεων έχει σιγά σιγά αρχίσει να γίνεται αισθητή.

Η δραστηριότητα της γρίπης, ωστόσο, παραμένει προς το παρόν χαμηλή, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς στην Κύπρο η εποχική γρίπη συνήθως αρχίζει να παρουσιάζει εντονότερη δραστηριότητα αργότερα, από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά.

Χαμηλή παραμένει, αυτή τη στιγμή, και η δραστηριότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV).

Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κορωνοϊός παρουσιάζει αυξητική τάση σε αρκετές χώρες, ενώ η δραστηριότητα της γρίπης και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) παραμένει χαμηλή, σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Άρχισαν οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί

Στο μεταξύ, άρχισαν οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί μέσω των προσωπικών γιατρών, μετά την παραλαβή και διανομή των εμβολίων που αναμένονταν τις προηγούμενες εβδομάδες.

Οι προσωπικοί γιατροί έχουν ήδη προχωρήσει στις παραγγελίες τους και άρχισαν τη χορήγηση των εμβολίων, ενώ ποσότητες έχουν παραληφθεί και από ιδιώτες φαρμακοποιούς.

Η έναρξη των εμβολιασμών ακολουθεί τις καθυστερήσεις που είχαν καταγραφεί στην παραλαβή των αντιγριπικών εμβολίων, οι οποίες επηρέασαν τον αρχικό προγραμματισμό της φετινής εκστρατείας. Πλέον, με τη διάθεση των εμβολίων στους προσωπικούς γιατρούς, οι πολίτες μπορούν να προχωρούν στον εμβολιασμό τους πριν από την περίοδο κατά την οποία αναμένεται να ενταθεί η κυκλοφορία της γρίπης.

Η χρονική αυτή συγκυρία είναι σημαντική, καθώς η ανοσολογική προστασία μετά τον εμβολιασμό χρειάζεται συνήθως περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτυχθεί. Γι’ αυτό και οι γιατροί τονίζουν την ανάγκη για έγκαιρο εμβολιασμό.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση του ECDC, η συνολική δραστηριότητα των αναπνευστικών λοιμώξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με επεξεργασία στοιχείων του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης ERVISS, η θετικότητα των εξετάσεων για κορωνοϊό έφθασε στο 26,2% στη Λιθουανία και στο 16,5% στη Γαλλία, καταγράφοντας εβδομαδιαία αύξηση κατά 7,1 και 7,7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Στην Ισπανία, αντίθετα, η θετικότητα υποχώρησε στο 10,3%, ενώ στην Ολλανδία περιορίστηκε στο 6,7%. Στη Δανία καταγράφηκε ποσοστό 3,9%.

Τα ποσοστά αφορούν θετικά δείγματα στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης και όχι το σύνολο του πληθυσμού. Παράλληλα, οι διαφορές στον αριθμό των εξετάσεων και στα συστήματα καταγραφής κάθε χώρας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά τη γρίπη, η δραστηριότητά της παραμένει περιορισμένη. Ενδεικτικά, η θετικότητα των εξετάσεων καταγράφηκε στο 0,9% στη Λιθουανία, στο 2,6% στη Γαλλία και στο 2,8% στην Ισπανία.

Χαμηλή παραμένει και η κυκλοφορία του RSV, χωρίς μέχρι στιγμής να καταγράφεται γενικευμένη αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.