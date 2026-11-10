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Σε προσωρινή αναστολή τέθηκε η φοιτητική αδελφότητα Sigma Alpha Epsilon στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο μετά από βίντεο με δύο άνδρες να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες και να προσπαθούν έντρομοι να σωθούν.

Στο βίντεο φαίνεται να έχει πάρει φωτιά το παντελόνι ενός άνδρα ο οποίο, στη συνέχεια, ορμά πάνω σε έναν δεύτερο άνδρα και τον ρίχνει στο έδαφος με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά και τα δικά του ρούχα.

Στα πλάνα φαίνονται οι δύο άνδρες να πέφτουν στο έδαφος προσπαθώντας να βγάλουν τα ρούχα τους, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι προσπαθούν να τους βοηθήσουν.

Όπως αναφέρει το NBC News αυτό που ερευνάται είναι το περιστατικό συνδέεται με «καψόνια» (hazing) ή τελετές μύησης.

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί τόσο οι αστυνομικές αρχές του πανεπιστημίου όσο και η αστυνομία του Κολόμπους.

«Το πανεπιστήμιο γνωρίζει αυτό το εξαιρετικά ανησυχητικό περιστατικό και τα άτομα που εμπλέκονται λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Το Πανεπιστήμιο του Οχάιο έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον και αναμένει από τους φοιτητές και τις φοιτητικές οργανώσεις να τηρούν αυτή τη δέσμευση και τις αξίες του πανεπιστημίου» δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου του Οχάιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο με τις αρχές να ενημερώνονται μια ημέρα μετά για την ύπαρξη του βίντεο στο διαδίκτυο.

protothema.gr