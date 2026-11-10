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Η ιστορική βραδιά της 8ης Νοεμβρίου 2026 θα μείνει αξέχαστη στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, αλλά και στους ποδοσφαιριστές που είχαν την ευκαιρία να αποτελέσουν μέρος της γιορτής για τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου. Ανάμεσά τους και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έζησε από πρώτο χέρι την επετειακή βραδιά που συνδυάστηκε με τη νίκη 3-1 επί του Άρη.

Ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την εμπειρία, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι κάποιες μέρες που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσεις στη ζωή σου και η χθεσινή ήταν μια απ’ αυτές! Ευγνώμων που την έζησα και ανυπομονώ για την επόμενη! Χρόνια πολλά ΑΠΟΕΛ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο 33χρονος άσος βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς μετρά τέσσερα γκολ στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις.

Goal.com