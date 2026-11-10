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Η ΠΟΛΥΩΡΗ συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του εγκάθετου της Άγκυρας στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Κυπριακό, συντήρησε την προοπτική για τη συνέχεια των προσπαθειών στο Κυπριακό. Συντηρεί, δηλαδή, τις συζητήσεις, σε όλα τα επίπεδα, με την προσδοκία, ότι θα ανατραπούν τα εμπόδια που θέτει η κατοχική πλευρά.

ΕΙΝΑΙ, λοιπόν, σαφές ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Τα όσα συζητήθηκαν στη δημόσια σφαίρα, την τελευταία περίοδο, δεν περιλαμβάνονται στο κοινό ανακοινωθέν. Η διάνοιξη δυο οδοφραγμάτων αντί τεσσάρων, δείχνει και τις δυσκολίες που υπάρχουν, ως αποτέλεσμα των ενστάσεων, που προβάλλονται συνεχώς από την κατοχική πλευρά.

ΚΑΝΕΙΣ δεν υποστηρίζει ότι ο δρόμος είναι εύκολος. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, που ανέγνωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ, θα προχωρήσουν «στη διάνοιξη σημείων διέλευσης από τη Λουρουτζίνα προς τα Λύμπια και από τον Κάμπο προς τον Καραβοστάσι τα οποία θα ανοίξουν ταυτόχρονα». Συμφώνησαν, επίσης, να προχωρήσουν στον διαμοιρασμό αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και στην προώθηση περιβαλλοντικών έργων που θα υλοποιηθούν από την Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον. Θα προχωρήσουν και σε άλλα βήματα χαμηλής πολιτικής.

ΕΚΕΙΝΟ, που προκύπτει και είναι σημαντικό, είναι ότι θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, συνάντηση των Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρόκειται για την τελευταία πράξη του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού, πριν την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΟΗΕ. Εκτός κι εάν, στη διάρκεια της κοινής συνάντησης, θα σημειωθούν ανατροπές. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν διαφαίνεται επί του παρόντος, με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.

ΕΧΕΙ, λοιπόν, σημασία ότι υπό τις περιστάσεις έχει γίνει ένα βήμα. Μικρό ή μεγάλο, σημασία έχει ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει τις προσπάθειες μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας του. Άλλωστε, ο συγκεκριμένος Γενικός Γραμματέας επένδυσε χρόνο στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό. Αυτό θα πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Εκείνο, που μπορεί κανείς να επισημάνει σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι ο κ. Γκουτέρες, αν και προσπάθησε πολύ, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε. Κι αυτό δεν είναι ευθύνη δική του. Είναι της Τουρκίας.