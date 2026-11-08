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Η εντολή που έλαβε χθες από τον Ισραηλινό πρόεδρο, δίνει στον Γκάντι Άιζενκοτ από 28 έως 42 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση και θέτει τον Νετανιάχου πιο κοντά παρά ποτέ στον κίνδυνο απώλειας της εξουσίας, τουλάχιστον από το 2021 και μετά.

Ωστόσο το δύσκολο παζλ και οι βαθιές διαφωνίες στα κομματικά μπλοκ του Ισραήλ, καθιστούν τον σχηματισμό κυβέρνησης, έναν «γρίφο τυλιγμένο σε αίνιγμα».

Ούτε το μπλοκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης με επίκεντρο το Γιασάρ του Άιζενκοτ ούτε ο ακροδεξιός συνασπισμός του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφάλισαν, στην εκλογική αναμέτρηση της περασμένης εβδομάδας σαφή προοπτική κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Eπειτα από πολυήμερες διαβουλεύσεις με όλα τα κόμματα που θα εκπροσωπούνται στη νέα Κνεσέτ, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε το Σάββατο ότι αποφάσισε να δώσει στον Άιζενκοτ την πρώτη ευκαιρία συγκρότησης συνασπισμού.

Κατά τις διαβουλεύσεις, 67 μέλη του νέου κοινοβουλίου πρότειναν να ανατεθεί ο σχηματισμός της επόμενης κυβέρνησης στον Άιζενκοτ, τον πρώην στρατηγό που εισήλθε στην πολιτική μόλις το 2022. Τον Νετανιάχου, ο συνασπισμός του οποίου κυβέρνησε το Ισραήλ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πρότειναν 46 βουλευτές.

Σήμερα η εντολή

«Ο πρόεδρος ενημέρωσε τον ηγέτη του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, για την πρόθεσή του να του αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του χθες το γραφείο του Χέρτσογκ. Ο πρόεδρος προσκάλεσε τον Άιζενκοτ στην προεδρική κατοικία σήμερα, σε συνάντηση κατά την οποία θα αναθέσει και επισήμως την εντολή στον Άιζενκοτ.

Η απόφαση του Χέρτσογκ σημαίνει ότι ο Άιζενκοτ θα έχει 28 ημέρες στη διάθεσή του για να επιχειρήσει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ακόμη 14 ημέρες.

Εάν ο Άιζενκοτ δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση σε αυτό το διάστημα, ο Χέρτσογκ μπορεί να δώσει σε άλλον πολιτικό την ευκαιρία συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού. Εάν ουδείς κατορθώσει να σχηματίσει κυβέρνηση, τότε προκηρύσσονται νέες εκλογές.

Το μπλοκ των τεσσάρων εβραϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής το Γιασάρ του Άιζενκοτ, που εξασφάλισαν συνολικά 48 από τις 120 έδρες του ισραηλινού κοινοβουλίου στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας, διαθέτει θεωρητικά αρκετές επιλογές για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Οι δύσκολες επιλογές

Μία επιλογή για τον Άιζενκοτ θα ήταν να σχηματίσει κυβέρνηση που θα εξαρτάται από τη στήριξη των δύο αραβικών κομμάτων του Ισραήλ, τα οποία κέρδισαν συνολικά 19 έδρες. Ωστόσο, τόσο ο Λίμπερμαν όσο και ο Μπένετ έχουν δηλώσει ότι δεν θα στήριζαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ ο Άιζενκοτ έχει θέσει όρους για τη συμμετοχή στον συνασπισμό του που θα ήταν δύσκολο να εκπληρώσουν τα αραβικά κόμματα.

Μια δεύτερη δυνατότητα θα ήταν να στηριχθεί στα δύο υπερορθόδοξα κόμματα του Ισραήλ, τα οποία εξασφάλισαν 13 έδρες και αποτελούν επί χρόνια συμμάχους του Νετανιάχου. Ωστόσο, είναι ολοένα και πιο δυσαρεστημένα από την αποτυχία του βετεράνου πρωθυπουργού να εξασφαλίσει την ψήφιση νομοθεσίας που θα απαλλάσσει τους νέους της κοινότητάς τους από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Ομως η υπόλοιπη αντιπολίτευση, έχει αναγάγει τη στράτευση των υπερορθόδοξων σε βασικό αίτημα, γεγονός που βάζει μεγάλα εμπόδια στην επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας.

Μια τρίτη επιλογή θα ήταν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, στην οποία θα συμμετείχαν το Γιασάρ, το Λικούντ του Νετανιάχου και άλλα εβραϊκά κόμματα.

Επίθεση στα αραβικά κόμματα

Σε δήλωσή του το Σάββατο, ο Νετανιάχου -ο οποίος προσπαθεί αδιάκοπα να απονομιμοποιήσει τα αραβικά κόμματα του Ισραήλ— επιχείρησε να πιέσει τον Άιζενκοτ να συμφωνήσει σε κυβέρνηση ενότητας. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ «απλώς δεν θα επιβιώσει» εάν σχηματιστεί κυβέρνηση που εξαρτάται από αραβικά κόμματα.

Το Γιασάρ του Άιζενκοτ απάντησε κατηγορώντας τον Νετανιάχου για υστερία και δηλώνοντας ότι, εάν το Λικούντ επιθυμεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ, θα πρέπει να αποκηρύξει τους ακροδεξιούς συμμάχους του.

«Ο άνθρωπος που δίχασε την ισραηλινή κοινωνία, τη διέσπασε και έσπειρε τη διχόνοια μιλά για “ενότητα” μόνο όταν αντιλαμβάνεται ότι οι ημέρες του στην εξουσία είναι μετρημένες. Η ενότητα αποτελεί σημαντική αξία για το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ενήργησε συστηματικά και αποφασιστικά εναντίον της, ακόμη και κατά τη διάρκεια του δυσκολότερου πολέμου στην ιστορία μας», κατέληξε το Γιασάρ.

naftemporiki.gr