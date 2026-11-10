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Ο Ακάμας αποτελεί το τελευταίο οχυρό που αντιστέκεται ακόμα στο τσιμέντο. Ωστόσο, εδώ και χρόνια φυτρώνουν παράνομα υποστατικά, εστιατόρια και δρόμοι. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι πότε επιτέλους, αυτά τα κατασκευάσματα θα απομακρυνθούν από την περιοχή. Το Υπουργείο Γεωργίας και τα αρμόδια Τμήματα προβάλλουν ως ασπίδα τον συντονισμό πολλών διαφορετικών Αρχών, τις χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες, καθώς και το γεγονός ότι η πολεοδομική και οικοδομική επιβολή ανήκει αλλού. Με βάση την τελευταία ενημέρωση έχουν αποσταλεί πέραν των 20 αναφορών για παράνομες κατασκευές και ότι για το μοναδικό γνωστό υποστατικό σε κρατικό δάσος υπάρχει πρωτόδικο διάταγμα κατεδάφισης, το οποίο όμως… εκκρεμεί σε έφεση.

Το κράτος δικαίου δεν μπορεί να αιχμαλωτίζεται σε νομικούς αγώνες τη στιγμή που το περιβάλλον υφίσταται ανεπανόρθωτες βλάβες. Απαιτείται πολιτική βούληση για άμεση επίσπευση των διαδικασιών άρσης των παρανομιών και αποφασιστική εφαρμογή του νόμου, χωρίς εξαιρέσεις και… πλάτες. Ο Ακάμας δεν ανήκει σε όσους τον καταπατούν ούτε σε εκείνους που κερδοσκοπούν εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος και του φυσικού πλούτου. Ήρθε η ώρα οι αρμόδιοι να περάσουν από τις διαπιστώσεις και τις εκθέσεις στις πράξεις. Διότι, αν αφήσουμε τον Ακάμα να αλωθεί, το έγκλημα θα είναι ανεπανόρθωτο.

Α.Ν.