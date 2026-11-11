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Δεν χρειάζεται να είναι κανείς χαρτογράφος για να καταλάβει τη μεγάλη κοροϊδία που στήθηκε με τα οδοφράγματα και τη «δήθεν εξυπηρέτηση των πολιτών». Αν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μαζί με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, συμφωνούσαν στο άνοιγμα της διόδου του Πυροΐου, αυτομάτως θα επωφελούνταν, τόσο η Λουρουτζίνα, όσο και η Αθηένου.

Αντ΄ αυτού κράτησαν την Αθηένου στην απομόνωση και άνοιξαν δίοδο στη Λουρουτζίνα, η οποία να σημειωθεί ότι θα επωφεληθεί όλων των διευκολύνσεων που ζητά εδώ και χρόνια η Αθηένου.

Ας σταματήσει τουλάχιστον η κοροϊδία των ΜΟΕ και της Ολγκίν. Δεν έχει ανοίξει κανένα οδόφραγμα μέχρι σήμερα για τη διευκόλυνση των Ελληνοκυπρίων.

Α.Π.