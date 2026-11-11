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Νέες θεραπείες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία σοβαρών ασθενειών φθάνουν στην αγορά, αλλά η πρόσβαση των ασθενών σε αυτές δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το υψηλό κόστος, η αβεβαιότητα για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και οι περιορισμένες δυνατότητες των μικρότερων αγορών δημιουργούν εμπόδια, ακόμη και όταν πρόκειται για φάρμακα που προσφέρουν σημαντικές θεραπευτικές προοπτικές.

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ευρωπαϊκής πλατφόρμας, η οποία φέρνει στο ίδιο τραπέζι κυβερνήσεις, αρμόδιες αρχές, φαρμακευτικές εταιρείες, επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους ασθενών.

Πρόκειται για την European Access Dialogue Platform (EADP), η οποία εγκαινιάστηκε στις 2 Νοεμβρίου 2026 και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της έγκαιρης, οικονομικά προσιτής και ισότιμης πρόσβασης σε νέα και καινοτόμα φάρμακα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως θεραπείες υψηλού κόστους και αυξημένης πολυπλοκότητας, όπως οι γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες και τα φάρμακα για σπάνιες παθήσεις.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ Ευρώπης, πολλές από αυτές τις θεραπείες εισέρχονται στην αγορά ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητά τους σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, το κόστος τους ασκεί πιέσεις στους προϋπολογισμούς των συστημάτων υγείας και μπορεί να επιβαρύνει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Οι δυσκολίες αυτές, επισημαίνει ο Οργανισμός, είναι ιδιαίτερα έντονες στις μικρότερες αγορές και στις χώρες με περιορισμένη αγοραστική δύναμη.

Από την έγκριση στην πρόσβαση

Η νέα πλατφόρμα δεν αποτελεί μηχανισμό έγκρισης φαρμάκων ούτε αναλαμβάνει την αποζημίωση θεραπειών από τα εθνικά συστήματα υγείας.

Στόχος της είναι να δημιουργήσει έναν οργανωμένο χώρο συνεργασίας, στον οποίο θα μπορούν να συζητούνται τα εμπόδια που εμφανίζονται από την αξιολόγηση ενός νέου φαρμάκου μέχρι την πραγματική πρόσβαση των ασθενών σε αυτό.

Μεταξύ των ζητημάτων που θα εξετάζονται περιλαμβάνονται η αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων, η διαχείριση της αβεβαιότητας για τα κλινικά αποτελέσματα, οι διαδικασίες τιμολόγησης και αποζημίωσης, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων μηχανισμών πληρωμής και προμήθειας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συλλογή δεδομένων από την πραγματική κλινική πρακτική, τα οποία μπορούν να συμπληρώνουν τα ευρήματα των κλινικών δοκιμών και να βοηθούν στην αξιολόγηση των θεραπειών μετά την κυκλοφορία τους.

Η διευθύντρια του Τμήματος Συστημάτων Υγείας του ΠΟΥ Ευρώπης, δρ Natasha Azzopardi Muscat, υπογράμμισε ότι κανένα κράτος, οργανισμός πληρωμής, φαρμακευτική εταιρεία ή οργάνωση ασθενών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συγκεκριμένες προκλήσεις.

Η νέα πλατφόρμα, εξήγησε, δημιουργεί τη δυνατότητα οι εμπλεκόμενοι να εξετάζουν από κοινού τις δυσκολίες και να αναζητούν πρακτικές λύσεις.

Πώς θα λειτουργεί

Η συμμετοχή στην EADP είναι εθελοντική και η πλατφόρμα είναι ανοικτή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ.

Οι συζητήσεις θα αφορούν γενικά προβλήματα πρόσβασης και όχι διαπραγματεύσεις για συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα ή εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Τα θέματα θα επιλέγονται από τη Συντονιστική Επιτροπή της ευρύτερης πρωτοβουλίας του ΠΟΥ για τα νέα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια θα καλούνται να συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου συζητήσεων, ο ΠΟΥ θα δημοσιεύει ανώνυμη σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων, των σημείων συμφωνίας ή διαφωνίας και των πιθανών επόμενων ενεργειών.

Οι εισηγήσεις δεν θα είναι δεσμευτικές και δεν θα υποκαθιστούν τις αποφάσεις των κρατών για την τιμολόγηση, την αποζημίωση ή τη διάθεση των φαρμάκων.

Η EADP εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία Access to Novel Medicines Platform, την οποία ο ΠΟΥ Ευρώπης έχει αναπτύξει από το 2023, με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε νέες θεραπείες.