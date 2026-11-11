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Αμέτρητες επιλογές, διαφάνεια στις τιμές και ευέλικτη παραλαβή από τα Skroutz Point.

Με κεντρικό μήνυμα “Και την Black Friday, το πήρα απ’ το Skroutz!”, το δημοφιλέστερο marketplace σε Ελλάδα και Κύπρο μπαίνει δυναμικά στην πιο εμπορική περίοδο της χρονιάς, για να προσφέρει στους Κύπριους καταναλωτές μια εμπειρία για έξυπνες και ασφαλείς online αγορές.

Μέσα από μια τεράστια ποικιλία που καλύπτει κάθε πιθανή ανάγκη -από τεχνολογία, μόδα, προσωπική περιποίηση μέχρι και είδη σπιτιού-, η πλατφόρμα συγκεντρώνει πραγματικές προσφορές από 8χιλ. συνεργαζόμενες κυπριακές και ελληνικές επιχειρήσεις, κάνοντας τις φετινές αγορές πιο απλές και προσιτές από ποτέ.

Διαφάνεια στις τιμές με φίλτρα και ειδικές σημάνσεις

Για να εντοπίζει ο καταναλωτής άμεσα τις πραγματικές ευκαιρίες, το Skroutz έχει δημιουργήσει ειδικές σημάνσεις και φίλτρα στις λίστες αναζήτησης, στη σελίδα κάθε προϊόντος και στη λίστα προσφορών:

● Σήμανση “Καλύτερη τιμή του 2026”: Ενημερώνει άμεσα τον χρήστη ότι το προϊόν βρίσκεται στη χαμηλότερη τιμή της χρονιάς στο Skroutz, δίνοντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγχουν την εξέλιξη της τιμής του διαχρονικά μέσα στην πλατφόρμα.

● Σήμανση “Top deal”: Αναδεικνύει τις πιο δυνατές εκπτώσεις της πλατφόρμας, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να ανακαλύψουν σπάνιες ευκαιρίες αγοράς.

Κουπόνια αγορών και μοναδική προσφορά Skroutz Plus

Οι καταναλωτές στην Κύπρο μπορούν να επωφεληθούν από ειδικές προωθητικές ενέργειες που θα κάνουν τις αγορές τους ακόμη πιο συμφέρουσες:

● Κουπόνια αγορών για την εβδομάδα της Black Friday και την χριστουγεννιάτικη περίοδο: Πραγματοποιώντας αγορές στο διάστημα 9-18/11, οι χρήστες κερδίζουν εκπτωτικά κουπόνια που μπορούν να εξαργυρώσουν κατά την εβδομάδα του Black Friday αλλά και στις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Πιο συγκεκριμένα, για αγορές από 200€ έως 600€, κερδίζουν κουπόνι 50€ για επόμενη παραγγελία, αξίας άνω των 300€. Για αγορές άνω των 600€, κερδίζουν κουπόνι 100€ για επόμενη παραγγελία, αξίας άνω των 400€. Υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης και των δύο κουπονιών από τον ίδιο χρήστη, μέσα από αντίστοιχες ξεχωριστές παραγγελίες.

● Κουπόνια αγορών στο τετραήμερο Black Friday & Cyber Monday: Από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές στην Κύπρο κερδίζουν επιπλέον εκπτωτικά κουπόνια για τις επόμενες αγορές τους. Ειδικότερα, για αγορές από 100€ έως 250€, κερδίζουν κουπόνι 20€ για επόμενη παραγγελία άνω των 100€. Για αγορές άνω των 250€, κερδίζουν κουπόνι 30€ για επόμενη παραγγελία άνω των 120€. Υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης και των δύο κουπονιών από τον ίδιο χρήστη, μέσα από αντίστοιχες ξεχωριστές παραγγελίες.

● Εξάμηνη συνδρομή Skroutz Plus με 36€ (αντί για 48€): Αποκλειστικά την εβδομάδα της Black Friday (23-30/11), η εξάμηνη συνδρομή διατίθεται στα 36€ από 48€ (6€/μήνα), δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να επωφεληθούν από όλα τα προνόμια της υπηρεσίας: δωρεάν μεταφορικά, αποκλειστικά Plus Deals, Coins και δωρεάν επιστροφές.

Γρήγορη παράδοση και ευελιξία στην παραλαβή μέσω των Skroutz Point

Η αγοραστική εμπειρία συνοδεύεται από γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση. Οι καταναλωτές θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους είτε στον χώρο τους είτε μέσα από το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο αυτόματων θυρίδων Skroutz Point. Με ένα δίκτυο περίπου 100 Skroutz Point σε όλη την Κύπρο, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα παραλαβής από τις θυρίδες 24/7, εύκολα και στον δικό τους χρόνο σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

Σχετικά με το Skroutz

Η Skroutz Α.Ε. συνδέει εκατομμύρια καταναλωτές με χιλιάδες καταστήματα που επιλέγουν την προβολή τους μέσω της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα.

Οι καταναλωτές βρίσκουν στο www.skroutz.cy πάνω από 13 εκατ. προϊόντα από περισσότερα από 8.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, απολαμβάνοντας ασφάλεια αγορών, εγγύηση παραλαβής και επιστροφής χρημάτων με κάθε αγορά μέσω skroutz.

Μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία Skroutz Plus και το δίκτυο των Skroutz Points, με πάνω από 2.000 σημεία σε Ελλάδα και Κύπρο, οι καταναλωτές απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, όπως Priority παράδοση, προσφορές, δωρεάν μεταφορικά κ.ά., καθώς και πλήρη ευελιξία στην παραλαβή των παραγγελιών τους.

Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς αγορές στους καταναλωτές και ένα αποδοτικό και ανταγωνιστικό κανάλι πωλήσεων στους συνεργάτες της.

H Skroutz A.E. ιδρύθηκε το 2005 με έδρα την Αθήνα και απασχολεί πάνω από 500 εργαζομένους, ενώ μετά από 21 χρόνια λειτουργίας έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως το σημείο αναφοράς για την ιδανική αγοραστική εμπειρία καταγράφοντας σε μηνιαία βάση περισσότερες από 25 εκατ. επισκέψεις.

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