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Με επιτυχία συμμετείχε το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στο ευρωπαϊκό αθλητικό φεστιβάλ «Fiesta del Deporte iSportFest 2026», που πραγματοποιήθηκε στη Μούρθια και την Καρθαγένη της Ισπανίας, από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, με φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος BSc (Hons) Sport & Exercise Science.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του UCLan Cyprus με τον κυπριακό οργανισμό INQUIRY FUSE και του ευρωπαϊκού έργου iSportFest 2026. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Ευστάθιος Χριστοδουλίδης, μαζί με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας της INQUIRY FUSE, κα Έλενα Τσαγγαρίδη.

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε περισσότερους από 100.000 επισκέπτες, 12 ευρωπαϊκές αποστολές και προσέφερε πάνω από 180 δωρεάν δραστηριότητες σε περισσότερα από 70 αθλήματα, προωθώντας τον αθλητισμό, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη.

Οι φοιτητές του UCLan Cyprus συμμετείχαν σε αθλητικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά εργαστήρια, όπως τοξοβολία, ιστιοπλοΐα, καγιάκ και θαλάσσια αθλήματα, ενώ αντάλλαξαν εμπειρίες με συμμετέχοντες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι συζητήσεις με άτομα με κινητικές δυσκολίες και άτομα με προσωπική εμπειρία καρκίνου του μαστού, οι οποίες ανέδειξαν τον ρόλο της σωματικής δραστηριότητας στην αποκατάσταση και την ποιότητα ζωής.

Παράλληλα, η INQUIRY FUSE παρουσίασε τα ευρωπαϊκά έργα MINDFIT και WomenKick, που προωθούν τη σωματική δραστηριότητα, την ψυχική ευεξία και την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό.

Η συμμετοχή αποτέλεσε μια πολύτιμη εμπειρία βιωματικής μάθησης, διεθνούς συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την κατανόηση των φοιτητών για τον ρόλο του αθλητισμού στην υγεία και την κοινωνική ένταξη.

Το UCLan Cyprus συγχαίρει τους φοιτητές για την ενεργό συμμετοχή τους, ευχαριστεί τον Δρ Ευστάθιο Χριστοδουλίδη για την καθοδήγηση της αποστολής, καθώς και την INQUIRY FUSE και τους διοργανωτές για την πολύτιμη συνεργασία.