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Το όραμα ενός νέου μουσικού μέλλοντος.

Η συμφωνική μουσική δεν αποτελεί απλώς ένα είδος τέχνης που απευθύνεται σε ένα εξειδικευμένο κοινό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός πολιτισμού, ένας χώρος συνάντησης της παιδείας με τη δημιουργία, της καλλιτεχνικής πειθαρχίας με την ελευθερία της έκφρασης και της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας με τον διεθνή ορίζοντα. Για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, η ανάπτυξή της δεν είναι πολυτέλεια ούτε υπόθεση μιας περιορισμένης ομάδας μουσικόφιλων. Είναι επένδυση στην παιδεία, στην κοινωνική συνοχή, στην πολιτιστική εξωστρέφεια και στη δυνατότητα του τόπου να συμμετέχει ισότιμα στον ευρωπαϊκό και διεθνή πολιτιστικό διάλογο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκσυγχρονισμός της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ευρύτερων αλλαγών. Όχι απλώς ως μια οργανωτική αναβάθμιση ενός πολιτιστικού ιδρύματος, αλλά ως η αφετηρία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα συνδέει την υψηλή καλλιτεχνική δημιουργία με τη μουσική εκπαίδευση, την κοινωνία, τους νέους μουσικούς και τη διεθνή πολιτιστική παρουσία της Κύπρου.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου μπορεί να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό οργανισμό με πολυδιάστατη αποστολή, που να συνδυάζει την καλλιτεχνική αριστεία με την ανάδειξη της κυπριακής μουσικής δημιουργίας, την καλλιέργεια νέων ακροατών, τη στήριξη νέων επαγγελματιών μουσικών και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Η προοπτική αυτή προϋποθέτει ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της διοικητικής λειτουργίας, στρατηγικό σχεδιασμό, αναβάθμιση των υποδομών, αξιοποίηση της τεχνολογίας και διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης, με έμφαση στην καλλιτεχνική ανάπτυξη. Παράλληλα, απαιτείται ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας με σαφείς στόχους, αξιολόγηση και μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ορχήστρας, χωρίς να περιορίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Κανένας μακρόπνοος σχεδιασμός για την ανάπτυξη της συμφωνικής μουσικής στην Κύπρο δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένος χωρίς να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου Μεγάρου Μουσικής.

Η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο Μέγαρο Μουσικής, αντάξιο των πολιτιστικών της φιλοδοξιών, με ακουστική υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλες τεχνικές υποδομές και καθολική προσβασιμότητα, ικανό να φιλοξενεί τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, διεθνείς ορχήστρες, διακεκριμένους μαέστρους και σολίστ, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα και σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις. Πέρα από την καλλιτεχνική του αποστολή, ένα τέτοιο έργο μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά το πολιτιστικό οικοσύστημα της χώρας, ενισχύοντας τις διεθνείς συνεργασίες, τις συμπαραγωγές και τις καλλιτεχνικές ανταλλαγές. Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία μιας ζωντανής δημόσιας πολιτιστικής υποδομής, ανοιχτής στην κοινωνία και σε διαρκή σύνδεση με τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ωδεία και τις τοπικές κοινότητες, που θα προσφέρει ουσιαστικό πολιτιστικό όφελος σε όλους τους πολίτες.

Εξίσου καθοριστικός για την επόμενη ημέρα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου είναι ο ρόλος της καλλιτεχνικής ηγεσίας της. Η ανάληψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή και μαέστρου από έναν καταξιωμένο αρχιμουσικό με διεθνή εμπειρία, όπως ο Μύρων Μιχαηλίδης, αναμφίβολα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω εξέλιξη της Ορχήστρας.

Η σημασία της καλλιτεχνικής ηγεσίας του Μύρωνα Μιχαηλίδη δεν αποτελεί απλώς μια προσδοκία για το μέλλον. Έχουμε ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής, μέσα από μια σειρά επιτυχημένων συναυλιών, τη διοργάνωση masterclass όπερας και τις εμφανίσεις της Ορχήστρας στο εξωτερικό, οι οποίες ενισχύουν την καλλιτεχνική της παρουσία και διευρύνουν τους ορίζοντές της. Οι δράσεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία μιας καλλιτεχνικής διεύθυνσης που συνδυάζει την ερμηνευτική ποιότητα με τη μετάδοση γνώσης, την ανάπτυξη νέων μουσικών και τη διεθνή εξωστρέφεια, ενισχύοντας την παρουσία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στον ευρωπαϊκό μουσικό χάρτη. Η περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της δυναμικής προϋποθέτει απαραίτητα ένα μακροπρόθεσμο καλλιτεχνικό σχεδιασμό, σταθερές συνεργασίες και την αναγκαία θεσμική και οικονομική στήριξη.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό πολυετών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς ορχήστρες και φεστιβάλ, στην προσέλκυση διακεκριμένων σολίστ και αρχιμουσικών, αλλά και στην ανάδειξη της κυπριακής μουσικής δημιουργίας. Ιδιαίτερη σημασία θα είχε η συστηματική παραγγελία νέων έργων από Κύπριους συνθέτες και η ένταξή τους στο ρεπερτόριο, ώστε η Ορχήστρα να λειτουργεί όχι μόνο ως φορέας ερμηνείας της διεθνούς μουσικής κληρονομιάς, αλλά και ως ενεργός υποστηρικτής της σύγχρονης δημιουργίας.

Η καλλιτεχνική ηγεσία, ωστόσο, για να αποδώσει ουσιαστικά, πρέπει να συνοδεύεται από θεσμική συνέχεια, επαρκείς πόρους και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων. Η αυτονομία των καλλιτεχνικών αποφάσεων, η αποτελεσματική συνεργασία με τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο και η δυνατότητα εφαρμογής ενός συνεκτικού σχεδίου σε βάθος χρόνου αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις.

Μια σύγχρονη συμφωνική ορχήστρα οφείλει να διαφυλάσσει τη μεγάλη ευρωπαϊκή μουσική παράδοση, αλλά και να παραμένει ανοιχτή στις νέες δημιουργικές αναζητήσεις. Για την Κύπρο, αυτό σημαίνει ότι η διεθνής εξωστρέφεια πρέπει να συμβαδίζει με την ανάδειξη της δικής της πολιτιστικής ταυτότητας.

Το κρίσιμο ερώτημα τελικά, δεν είναι απλώς πώς θα εκσυγχρονιστεί η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Είναι ποια θέση θέλουμε να έχει η μουσική στη ζωή της χώρας μας τις επόμενες δεκαετίες.

Η πραγματική επιτυχία θα είναι η συμφωνική μουσική να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ζωής περισσότερων πολιτών, προσφέροντας στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της μουσικής και στους νέους καλλιτέχνες περισσότερες προοπτικές δημιουργίας στην Κύπρο. Με σύγχρονες υποδομές, ισχυρούς θεσμούς και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η συμφωνική μουσική μπορεί να αναδειχθεί σε πυλώνα πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Αυτό απαιτεί όραμα, συνέπεια και σταθερή επένδυση στον πολιτισμό, όχι μόνο για την καλλιτεχνική δημιουργία του σήμερα, αλλά κυρίως για την κοινωνία που θέλουμε να διαμορφώσουμε αύριο.

* O Γιώργος Κ. Παπαγεωργίου είναι συνθέτης, διευθυντής καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θεσμών