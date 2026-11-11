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Με τρεις διακρίσεις στον θεσμό «Χρυσό Τιμόνι» του 2026, η Kia πέτυχε κάτι που καμία μη ευρωπαϊκή μάρκα δεν είχε καταφέρει έως σήμερα: να κερδίσει περισσότερα από ένα βραβεία στην ίδια διοργάνωση.

Στην 50ή έκδοση του θεσμού, που διοργανώνουν τα γερμανικά έντυπα AUTO BILD και BILD am SONNTAG, πρωταγωνιστές ήταν τα EV2, EV5 και K4 Sportswagon. Τρία μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα, που έφεραν στην κορεατική εταιρεία ισάριθμες νίκες σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατηγορίες.

Το K4 Sportswagon επικράτησε στην κατηγορία των μικρομεσαίων αυτοκινήτων, απέναντι στα Volkswagen ID.3 Neo και Cupra Born. Στα μικρομεσαία SUV, το ηλεκτρικό EV5 ξεχώρισε έναντι των Audi Q3 και Cupra Formentor VZ5, ενώ το EV2 αναδείχθηκε «Καλύτερο Αυτοκίνητο κάτω των 30.000 ευρώ».

Η επιλογή ακολούθησε μια απαιτητική διαδικασία: από τα 90 νέα μοντέλα που προτάθηκαν, οι αναγνώστες ανέδειξαν 27 φιναλίστ. Στη συνέχεια, 23μελής κριτική επιτροπή τα δοκίμασε στην πίστα DEKRA-Lausitzring, αξιολογώντας, μεταξύ άλλων, την οδική συμπεριφορά, την άνεση, την ποιότητα και τη σχέση αξίας και τιμής.

Η τριπλή επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία για την Kia, καθώς προήλθε τόσο από ηλεκτρικά όσο και από βενζινοκίνητα μοντέλα. Με τις φετινές προσθήκες, η μάρκα φτάνει πλέον τα οκτώ «Χρυσά Τιμόνια», ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της γερμανικής αυτοκίνησης.