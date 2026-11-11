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Τις πρώτες του κινήσεις στο πλαίσιο της αποστολής για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποίησε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σκάφος ακολούθησε αρχικά βορειοδυτική πορεία από το λιμάνι της κρητικής πόλης, σηματοδοτώντας την έναρξη της αποστολής του για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Όπως ανακοίνωσε κατά τον απόπλου του η αρμόδια εταιρία, το ερευνητικό θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις Navtex που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

To στίγμα του Abeille Marengo λίγο πριν τις 9 το πρωί της Τετάρτης

Η προεργασία

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως μετά τον απόπλου του το ερευνητικό σκάφος εκκίνησε διαδικασίες για τη διακρίβωση των συσκευών του, ώστε να μηδενιστούν τυχόν σφάλματα κατά την καταγραφή, προκειμένου οι μετρήσεις που θα πραγματοποιήσει να είναι αξιόπιστες. Υπό αυτήν την έννοια, το ερευνητικό κινήθηκε εκ πρώτης όψεως σε αντίθετη φορά με την προδιαγραγραμμένη πορεία του, όπως αυτή ορίζεται αποκλειστικά από την ελληνική και την κυπριακή Navtex. Ωστόσο, αυτό το στάδιο αφορά μόνο στη διαδικασία ελέγχου των τιμών των μηχανημάτων του, ώστε να είναι σε θέση να ακολουθήσει το δρομολόγιό του.

Η πορεία

Ειδικότερα, το Abeille Marengo, αφού τελειώσει τις εργασίες διακρίβωσης έξω από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπως αυτές έχουν προβλεφθεί σχετικά, θα κινηθεί αρχικά με βάση το δρομολόγιο που έχει επισημανθεί από την ελληνική Navtex και ακολούθως θα κινηθεί με βάση τα στίγματα που περιγράφονται στην κυπριακή Navtex.

Η ταχύτητα

Προσώρας, δεν είναι γνωστό ως προς την ταχύτητά του με πόσους κόμβους θα κινηθεί το πλοίο, ούτε και πότε το ακριβές χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί, για να φτάσει στην περιοχή της Καρπάθου. Και αυτό, γιατί το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo μπορεί να ταξιδεύει νυχθημερόν, η πλεύση του, ωστόσο, επηρεάζεται από τον καιρό και τυχόν επιδείνωσή του, δυσχεραίνοντας τις εργασίες του.

Η διάρκεια

Αν και η ελληνική Navtex έχει εξάμηνη διάρκεια, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα μέχρι τον Μάρτιο του 2027, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο παράτασης, όπως συνέβη με την πόντιση του καλωδίου οπτικής ίνας, πολύ πρόσφατα.

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Οι αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος που έχει ναυλωθεί από την NEXANS κινείται αυστηρά με βάση τα προβλεπόμενα στην ελληνική και κυπριακή Navtex γνώρισε ως εξέλιξη αντιδράσεις από τουρκικής πλευράς, αφού η γειτονική χώρα εξέδωσε χθες αργά το βράδυ παράνομη Navtex από το σταθμό της Αττάλειας, σε μια προσπάθεια να εκπέμψει εικόνα δικαιοδοσίας απέναντι στις προωθούμενες έρευνες του Abeille Marengo.

Άμεση, ωστόσο, υπήρξε η αντίδραση της Αθήνας, η οποία εξέδωσε μέσα σε ελάχιστη ώρα αντι-Navtex, αποκρούοντας μια ακόμη κίνηση της Τουρκίας να μπει στο κάδρο των ερευνών του γαλλικού Abeille Marengo.

Το προηγούμενο

Σημειωτέον ότι οι ενέργειες της Άγκυρας δεν αιφνιδίασαν την ελληνική πλευρά, καθώς υπήρχε ήδη το προηγούμενο της πόντισης του καλωδίου οπτικής ίνας με την έκδοση διαδοχικών Navtex, όπου η Αθήνα είχε σφυγμομετρήσει με επιτυχία τις αντιδράσεις της γειτονικής χώρας, αλλά και το δικαίωμα αδειοδότησης που παραχώρησαν στο γαλλικό ερευνητικό Αθήνα και Λευκωσία σχεδόν ταυτόχρονα, “κλειδώνοντας” τις κινήσεις του, στο εξής.

Οι άδειες

Εξάλλου, στην ελληνική αντι-NAVTEX, με αριθμό 1441/26 που εκδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και αποτελεί την επίσημη απάντηση στην τουρκική FA76-1127/26, καταγράφονται ρητά οι τρεις ελληνικές αποφάσεις αδειοδότησης, 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026, ενώ επισημαίνεται ότι η ελληνική NAVTEX HA15-1411/26 παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο ίδιο πλαίσιο, διπλωματικές πηγές εξηγούσαν πως η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν οι μόνες χώρες που έλαβαν αιτήματα αδειοδότησης από την εταιρεία, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία επικαλέστηκε συγκατάθεση χωρίς να της έχει ζητηθεί σχετική άδεια.

protothema.gr