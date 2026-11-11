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Βαριά καμπάνα πλήρωσε δικηγόρος για μια ανάρτησή του στο Facebook, η οποία κρίθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως σεξιστική και παρέπεμπε σε μισογυνισμό.

Καταδικάστηκε να πληρώσει €10.000 πρόστιμο και παράλληλα σε επίπληξη. Βρέθηκε ομόφωνα ένοχος σε μια σοβαρή κατηγορία που αφορούσε επονείδιστη ή ασυμβίβαστη διαγωγή προς το επάγγελμα του Δικηγόρου κατά παράβαση του άρθρου 17(1) του «περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2», ως έχει τροποποιηθεί, και επίδειξη συμπεριφοράς που αντιβαίνει ή συγκρούεται με τις πρόνοιες των «περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών 4-9, 11».

Αρχικά, ο εγκαλούμενος δικηγόρος, αντιμετώπιζε πέντε κατηγορίες. Οι πρώτες τρεις απορρίφθηκαν λόγω μη προώθησης από την κατηγορούσα Αρχή. Ο εγκαλούμενος κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία 5 του κατηγορητηρίου, ενώ αθωώθηκε σε σχέση με την κατηγορία 4 που αφορούσε ισχυρισμούς περί ηχογράφησης συνεδριάσεων του συμβουλίου που μετείχε.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατηγορία του αποδιδόταν ότι ενώ ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο των ασκούντων το επάγγελμα δικηγόρων και ασκούσε δικηγορία και ήταν αξιωματούχος τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου σε δημόσια εκδήλωση περί τις ΧΧ/ΧΧ/2021, προέβηκε σε προσβλητικό σχόλιο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσε πρόσωπο που συμμετείχε στην εκδήλωση και το οποίο σχόλιο εμπεριείχε σεξιστικό περιεχόμενο και ξεσήκωσε αντιδράσεις τόσο από τον δικηγορικό κόσμο όσο και από πολίτες.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο δικηγόρος είχε εκπροσωπήσει τον δικηγορικό σύλλογο στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ και το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης εκτελέστηκε από το Μουσικό Λύκειο ΧΧΧΧ. Αυτός τότε προχώρησε σε ανάρτηση αναφερόμενος σε μαθήτρια που συμμετείχε στην εκδήλωση και σχολιάζοντας την εμφάνισή της κατακρίνοντας αυτούς που της επέτρεψαν να παρουσιαστεί στην εκδήλωση.

Η εν λόγω ανάρτηση προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων από παρευρισκόμενους που προχώρησαν και σε καταγγελία στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Σημειώνεται ότι ο εγκαλούμενος δικηγόρος μετά την παρέλευση 1-3 ημερών διέγραψε τα εν λόγω σχόλια. Αρχικά, το Πειθαρχικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του τον περασμένο Σεπτέμβριο τον είχε κρίνει ένοχο και προχθές του επέβαλε ποινή, κρίνοντας ότι η πειθαρχική ευθύνη του δικηγόρου δεν περιορίζεται μόνο σε συμπεριφορά που σχετίζεται με την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων, αλλά επεκτείνεται και σε πράξεις που τείνουν να επηρεάσουν δυσμενώς το κύρος του επαγγέλματος.

«Η ανάρτηση στην οποία προέβηκε ο εγκαλούμενος δικηγόρος υπό τη θεσμική του ιδιότητα αναφερόμενος σε μαθήτρια», αναφέρεται στην απόφαση, «αποτελεί ανάρμοστη συμπεριφορά και συνιστά διαγωγή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του δικηγόρου.

Κρίνουμε ορθό να τονίσουμε την ευθύνη που φέρουν οι δικηγόροι και ιδιαίτερα, όταν τελούν υπό την ιδιότητα εκπροσώπου είτε τοπικών συλλόγων είτε άλλων θεσμοθετημένων σωμάτων του επαγγέλματος, να ενεργούν με γνώμονα τη διαφύλαξη του κύρους και την υπόληψης του επαγγέλματος αλλά και αναλογιζόμενοι το βάρος της ευθύνης τους ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης.

Η έκφραση απόψεων», σημειώνει το Συμβούλιο, «που παραπέμπουν σε σεξιστικές συμπεριφορές και μισογυνισμό αποτελούν προσβλητικό και μειωτικό δημόσιο λόγο, δύνανται να προκαλέσουν εκφοβισμό και/ή στιγματισμό και/ή αναπαράγουν αρνητικά στερεότυπα, ιδιαίτερα όταν αφορούν και/ή απευθύνονται σε ανήλικα πρόσωπα και σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τις αρχές της τιμής και της αξιοπρέπειας του επαγγέλματος που πρέπει να τηρούν οι δικηγόροι και του καθήκοντος τους απέναντι στο κοινό τα δικαιώματα του οποίου είναι ταγμένοι να προστατεύουν και δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές».

Αναφορικά με το ύψος της ποινής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι παρήλθαν πέντε χρόνια από τη διάπραξη του πειθαρχικού αδικήματος και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η αρχική πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του εγκαλούμενου αναστάληκε προκαλώντας καθυστέρηση για την οποία δεν ήταν υπόλογος. Λήφθηκε επίσης υπόψη ότι τώρα δεν κατέχει κανένα αξίωμα, το γεγονός ότι το αδίκημα είναι σοβαρό, καθώς και η παντελής έλλειψη μεταμέλειας, γι’ αυτό του επιβλήθηκαν οι ποινές της: (α) επίπληξης και (β) χρηματικού προστίμου €10.000.

Δεν έκανε πίσω ο δικηγόρος

Κατά την αγόρευσή του για μετριασμό της ποινής, ο εγκαλούμενος δικηγόρος, μεταξύ άλλων, όπως σημειώνεται στην απόφαση, ανέφερε τα ακόλουθα:

«Υπήρξα μάρτυρας ενός απαράδεκτου γεγονότος. Η εμφάνιση της κοπέλας ήταν απαράδεκτη. Πόσον μάλλον να τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχουν άτομα που να επικροτούν αυτού του είδους εμφανίσεις. Από την άλλη, αυτό που είπα ήταν πέρα για πέρα αληθές. Αυτό το οποίο έγραψα αφορούσε αυτούς που της επέτρεψαν να εμφανιστεί με τον τρόπο που εμφανίστηκε με ξεκάθαρο μήνυμα να λαμβάνουν μέτρα την επόμενη φορά.

Θα με τιμωρήσετε για ποιο πράγμα; Επειδή είπα την αλήθεια; Γιατί εκφράστηκα ζητώντας τον τερματισμό ενός απαράδεκτου φαινομένου; Διότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θεωρώ ότι μπαίνουμε σε πολύ – πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Και εδώ είναι που χρειάζεται να επαναλάβουμε τι σημαίνει ελευθερία του λόγου».