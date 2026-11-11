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Το κάθε σχολείο θα πρέπει να ορίσει έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Παιδαγωγικού Συμβούλου. Ενός θεσμού που συμβάλλει στο συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος συνεχούς Επαγγελματικής Μάθησης εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που θα αναλάβουν τα εν λόγω καθήκοντα θα παραχωρούνται διευκολύνσεις στον διδακτικό χρόνο και συγκεκριμένα απαλλαγή μίας διδακτικής περιόδου.
Όπως αναφέρεται σε αναλυτική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, «σύμφωνα με τους “περί Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2025 και 2026”, τον συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος, συνεχούς Επαγγελματικής Μάθησης εκπαιδευτικών, σε κάθε σχολείο (διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών και παροχή ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης), το οποίο διασυνδέεται με τη διαμορφωτική τους αξιολόγηση, αναλαμβάνει ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος».
Αναφέρεται ακόμη πως στην εν λόγω πολιτική θεσμοθετείται η εσωτερική αξιολόγηση σχολείου, ως διαδικασία αυτοαξιολόγησης και στο πλαίσιο αυτό, όλα τα σχολεία έχουν κληθεί να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης, μετά από διενέργεια εσωτερικής αξιολόγησης, στο οποίο περιλαμβάνεται Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, ως μέρος του Ενιαίου Σχεδίου.
Με βάση τη διάγνωση αναγκών, στην οποία έχουν ήδη προχωρήσει τα σχολεία, για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους, αναμένεται να έχουν καθορίσει τη βασική προτεραιότητα στην οποία θα εστιάσουν τις επιμορφωτικές δράσεις.
Επισημαίνεται ακόμα πως για την υποστήριξη των σχεδιασμών που αναμένεται να αναπτυχθούν από κάθε σχολείο για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει ένα εύρος δράσεων που απευθύνονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε τρία επίπεδα: Επίπεδο σχολικής βάσης, Επίπεδο δικτύων εκπαιδευτικών και σχολείων με κοινά ενδιαφέροντα και Επίπεδο υποστήριξης των εκπαιδευτικών ως άτομα.
Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος στη Δημοτική Εκπαίδευση: Αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή για την υλοποίηση του προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών.
Ρόλο Παιδαγωγικού Συμβούλου στη Δημοτική Εκπαίδευση αναλαμβάνει βοηθός διευθυντής, ενώ στις περιπτώσεις μικρών σχολείων, όπου δεν προβλέπεται τοποθέτηση βοηθού διευθυντή, ρόλο Παιδαγωγικού Συμβούλου αναλαμβάνει κατάλληλα καταρτισμένος εκπαιδευτικός.
Ο βοηθός διευθυντής που θα αναλάβει καθήκοντα Παιδαγωγικού Συμβούλου, θα πρέπει να συμμετάσχει στις επιμορφωτικές δράσεις που ενδέχεται να προγραμματιστούν για τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους.
Για την επιλογή των εκπαιδευτικών στη θέση Παιδαγωγικού Συμβούλου, συστήνεται να ληφθούν υπόψη το προσωπικό ενδιαφέρον, η προηγούμενη συμμετοχή ως συντονιστής στο πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών ή σε συμβουλευτικό έργο κι επιπρόσθετα προσόντα.
Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος στη Μέση Εκπαίδευση: Αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή για την υλοποίηση του προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών.
Ρόλο Παιδαγωγικού Συμβούλου στη Μέση Εκπαίδευση αναλαμβάνει βοηθός διευθυντής Α΄. Σε όσους αναλάβουν καθήκοντα στα Γυμνάσια και στα Εξατάξια Γυμνάσια, θα παραχωρούνται διευκολύνσεις στον διδακτικό χρόνο και συγκεκριμένα απαλλαγή μίας διδακτικής περιόδου, εβδομαδιαία.
Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την προώθηση των στόχων της σχολικής χρονιάς και των ειδικών στόχων της σχολικής μονάδας, οργανώνει την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σεμινάρια επιθεωρητών, διήμερο του εκπαιδευτικού, επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, δειγματικές διδασκαλίες, πρόγραμμα μεντόρων και όποιες άλλες επιμορφωτικές δράσεις παρέχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων που προνοεί η εφαρμογή του προγράμματος, τη διερεύνηση αναγκών της σχολικής μονάδας και του διδακτικού προσωπικού, τον καταρτισμό προγράμματος επιμορφωτικών δράσεων, την επιλογή επιμορφωτών, υποβολή-έγκριση προγράμματος από τον καθηγητικό σύλλογο, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση και έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση δράσεων παιδαγωγικού χαρακτήρα που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα και τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών, το τριήμερο ή διήμερο ή εβδομάδα εργασίας μαθητών, τα μαθητικά συνέδρια και τις ημερίδες, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και το εκπαιδευτικό μέρος των εκδρομών, διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες κ.ά.