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Το κάθε σχολείο θα πρέπει να ορίσει έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Παιδαγωγικού Συμβούλου. Ενός θεσμού που συμβάλλει στο συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος συνεχούς Επαγγελματικής Μάθησης εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς που θα αναλάβουν τα εν λόγω καθήκοντα θα παραχωρούνται διευκολύνσεις στον διδακτικό χρόνο και συγκεκριμένα απαλλαγή μίας διδακτικής περιόδου.

Όπως αναφέρεται σε αναλυτική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, «σύμφωνα με τους “περί Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2025 και 2026”, τον συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος, συνεχούς Επαγγελματικής Μάθησης εκπαιδευτικών, σε κάθε σχολείο (διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών και παροχή ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης), το οποίο διασυνδέεται με τη διαμορφωτική τους αξιολόγηση, αναλαμβάνει ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος».

Αναφέρεται ακόμη πως στην εν λόγω πολιτική θεσμοθετείται η εσωτερική αξιολόγηση σχολείου, ως διαδικασία αυτοαξιολόγησης και στο πλαίσιο αυτό, όλα τα σχολεία έχουν κληθεί να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν Ενιαίο Σχέδιο Δράσης Βελτίωσης, μετά από διενέργεια εσωτερικής αξιολόγησης, στο οποίο περιλαμβάνεται Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, ως μέρος του Ενιαίου Σχεδίου.

Με βάση τη διάγνωση αναγκών, στην οποία έχουν ήδη προχωρήσει τα σχολεία, για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους, αναμένεται να έχουν καθορίσει τη βασική προτεραιότητα στην οποία θα εστιάσουν τις επιμορφωτικές δράσεις.

Επισημαίνεται ακόμα πως για την υποστήριξη των σχεδιασμών που αναμένεται να αναπτυχθούν από κάθε σχολείο για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει ένα εύρος δράσεων που απευθύνονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε τρία επίπεδα: Επίπεδο σχολικής βάσης, Επίπεδο δικτύων εκπαιδευτικών και σχολείων με κοινά ενδιαφέροντα και Επίπεδο υποστήριξης των εκπαιδευτικών ως άτομα.