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Με στόχο την εφαρμογή κοινών κριτηρίων, αλλά και κοινής μεθοδολογίας στις διαδικασίες αξιολόγησης και επαναξιολόγησης παιδιών με ειδικές ανάγκες, θα λειτουργήσουν και φέτος οι Ομάδες Αξιολόγησης – Επαναξιολόγησης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, η λειτουργία των Ομάδων Αξιολόγησης – Επαναξιολόγησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες συνεχίζεται και τη φετινή σχολική χρονιά και οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούνται από Ειδικούς Εκπαιδευτικούς Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών και Λογοπαθολόγους, οι οποίοι αποτελούν μέλη της πολυθεματικής ομάδας αξιολόγησης – επαναξιολόγησης.

Όπως αναφέρεται, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί αξιολογούν – επαναξιολογούν παιδιά στο σχολείο, όπου φοιτούν, και ταυτόχρονα διαβουλεύονται και συλλέγουν πληροφορίες για την κάθε περίπτωση, σε πλήρη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες. Σημειώνεται δε, ότι η λειτουργία των συγκεκριμένων ομάδων αποσκοπεί στην εφαρμογή κοινών κριτηρίων και μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση των αναγκών των παιδιών που παραπέμπονται στις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ), προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιομορφία και να ελαχιστοποιηθεί η υποκειμενικότητα στη λήψη αποφάσεων.

Οι διευθύνσεις των σχολείων, οι οποίες έλαβαν την εγκύκλιο, καλούνται όπως συνεργαστούν με τις ομάδες αυτές, εξασφαλίζοντας κατάλληλο χώρο για τη διενέργεια των αξιολογήσεων κι επαναξιολογήσεων των μαθητών τους αλλά και για την παροχή κατάλληλης πληροφόρησης. Επίσης, αναφέρεται ότι η ΕΕΕΑΕ θα ενημερώνει τις διευθύνσεις των σχολείων γραπτώς, εάν οι αξιολογήσεις – επαναξιολογήσεις μαθητών τους θα διενεργούνται από τη συγκεκριμένη ομάδα ειδικών εκπαιδευτικών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τον ειδικό εκπαιδευτικό Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών ή τον λογοθεραπευτή του σχολείου.