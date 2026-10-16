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Υπάρχουν περιπτώσεις σχολείων όπου ο πάνω όροφος τους έχει αρκετά τμήματα αλλά μόνο μία σκάλα για να τη χρησιμοποιούν οι μαθητές; Και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πώς θα χρησιμοποιηθεί από τόσα παιδιά; Υπάρχουν σχολεία που εκτός από τις λυόμενες αίθουσες που τελικά έγιναν μόνιμες αντί προσωρινές λύσεις, τις έχουν και μοιρασμένες με αποτέλεσμα το πρώτο θρανίο να απέχει από τον πίνακα γύρω στο ένα μέτρο;

Υπάρχουν σχολεία, κυρίως νηπιαγωγεία, που έχουν πνιγεί από λυόμενες για να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν με την προς τα κάτω επέκταση του ηλικιακού ορίου της υποχρεωτικής φοίτησης παιδιών, με αποτέλεσμα να μην μένει ικανοποιητική αυλή για να παίξουν τα παιδιά;

Η απάντηση στα πιο πάνω, είναι «ναι, υπάρχουν»! Τουλάχιστον, αυτά έχουν διατυπωθεί χθες από βουλευτές αλλά και άλλους αρμόδιους, όπως οι οργανωμένοι γονείς και εκπαιδευτικοί, στην επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, η οποία εξέτασε τις πρόσφατες εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το θέμα των λυόμενων αιθουσών και γενικότερα για τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στα σχολεία.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων τέθηκαν ζητήματα ανεπαρκών σχολικών υποδομών, απουσία γενικού και αναλυτικού σχεδιασμού για το πού πρέπει και υπάρχει πρόθεση να ανεγερθούν νέες σχολικές μονάδες, καθώς και οι λυόμενες αίθουσες που ενώ πρέπει να αποτελούν προσωρινές λύσεις, στις πλείστες περιπτώσεις έχουν καταστεί μόνιμες και μέρος της υποδομής σχολείων.

Όσον αφορά στα αριθμητικά στοιχεία, όπως προκέκυψαν και από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τα οποία αναφέρθηκαν εκ νέου στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής είναι:

>> 469 λυόμενες αίθουσες (400 στη Δημοτική Εκπαίδευση και 69 στη Μέση).

>> 492 σχολεία απευθύνθηκαν στην Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία για έλεγχο των σχετικών τους εγκαταστάσεων εκ των οποίων έλαβαν το πιστοποιητικό τα 444. Για άλλα 42 σχολεία εκκρεμεί επανέλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων εκκρεμεί, ενώ έξι σχολεία δεν ικανοποιούσαν τις προδιαγραφές και δεν έλαβαν το σχετικό πιστοποιητικό.

>> 546 σχολεία ζήτησαν έλεγχο για πυροπροστασία. Τα 113 από αυτά έχουν το σχετικό πιστοποιητικό, ενώ για 428 έχουν γίνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο θέμα της ασφάλειας, το οποίο νοείται πως είναι το μείζον σε αυτές τις περιπτώσεις, εκπρόσωπος της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας ρωτήθηκε κατά πόσον υπάρχει πραγματικός κίνδυνος στα σχολεία όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, απαντώντας αρνητικά.

Πάντως, από πλευράς ΠΟΕΔ, τέθηκε θέμα ασφάλειας σε σχολεία, με τον αντιπρόεδρό της, Απόστολο Σκουρουπάτη, να αναφέρεται σε περίπτωση σχολείου που πέρσι είχε θέμα με μηχανήματά του. Επίσης, ο κ. Σκουρουπάτης έθιξε ιδιαίτερα την κατάσταση που επικρατεί σε Ειδικά Σχολεία, λέγοντας πως αίθουσες σε σχολεία αντί να αξιοποιούνται για μαθήματα, αξιοποιούνται για άλλα θέματα, δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι και αποτέλεσμα είναι να γίνονται μαθήματα και στήριξη από ειδικούς κάτω από τις σκάλες σχολείων.

Ο αντιπρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κυριάκος Ματθαίου, έκανε λόγο για λυόμενες αίθουσες σε σχολεία που έγιναν πλέον μόνιμες, ακόμα και για αφαίρεση δέντρων σε σχολείο για να μπορούν να τοποθετηθούν αφού δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος. «Είναι ασφυκτική η κατάσταση, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε», ανέφερε ο κ. Ματθαίου.

Από πλευράς υπουργείου Παιδείας, τόσο οι διευθυντές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, όσο και η εκπρόσωπος των Τεχνικών Υπηρεσιών ανέφεραν ότι υπάρχουν στεγαστικές ανάγκες στα σχολεία και οι λυόμενες αίθουσες βοηθούν προσωρινά στην κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν.

Αναφορικά με το πρόβλημα που δημιουργείται με τις λυόμενες αίθουσες, είναι μεγαλύτερο στα νηπιαγωγεία και αναμένεται ότι θα επιδεινωθεί εντός των επόμενων χρόνων, λόγω της επέκτασης του ορίου ηλικίας προς τα κάτω. Για το θέμα αυτό, επίσημα λειτουργός των Τεχνικών Υπηρεσιών ανέφερε πως οι αναπτύξεις στα υφιστάμενα νηπιαγωγεία είναι πολύ δύσκολο να γίνουν, επομένως, πρέπει να ανεγερθούν νέα νηπιαγωγεία.

Με αφορμή το σημείο αυτό, της ανάγκης δηλαδή για νέα σχολεία, βουλευτές έκαναν λόγο για απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από το Υπουργείο, για το πού θα ανεγερθούν σχολεία, σε ποιες περιοχές και πότε, ενώ ζήτησαν όπως τους κατατεθούν άμεσα τα στοιχεία αυτά εάν υπάρχουν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τόσο στην πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όσο και στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής Ελέγχου, επισημάνθηκε ότι για την τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών σε σχολεία χρειάζεται πολεοδομική άδεια. Όπως διαφάνηκε, το υπουργείο Παιδείας τις τοποθετεί χωρίς τη συγκεκριμένη άδεια. Η απαίτηση αυτής της άδειας λέχθηκε και από τον εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή, όσο και από τον εκπρόσωπο της Πολεοδομίας. Ερωτηθείς κατά πόσον το υπουργείο Παιδείας ζητά από την Πολεοδομία την άδεια, ο εκπρόσωπος της απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι αν το Υπουργείο απευθυνόταν τότε τα αιτήματα του θα εξετάζονταν και θα λάμβανε την έγκριση σε εύλογο χρονικό διάστημα.