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Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου την ποινή του 37χρονου Βρετανού πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης του θανάτου του τρίχρονου γιου του, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Η διαδικασία μετριασμού της ποινής ολοκληρώθηκε στις 6 του μήνα, με το Δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του για σήμερα.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η Κατηγορούσα Αρχή, εκπροσωπούμενη από τη Χρύσω Περγαντή, παρέθεσε τα γεγονότα και τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ζήτησε την επιβολή της μικρότερης δυνατής ποινής, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για στιγμή αβλεψίας και ότι τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ευρήματα για την αλκοόλη.

Σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, ο αρχικός έλεγχος κατέδειξε 34 mg, ενώ μεταγενέστερη εργαστηριακή έκθεση έδειξε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο ο κατηγορούμενος είχε 124 mg αλκοόλης στον οργανισμό του.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαρτυρία πως η κατανάλωση αλκοόλης επηρέασε τη συμπεριφορά του.

Ο συνήγορος επικαλέστηκε την παραδοχή του κατηγορουμένου, το λευκό ποινικό μητρώο και την επαγγελματική του πορεία, ζητώντας, εφόσον επιβληθεί φυλάκιση, να είναι με αναστολή. Μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης, ο 37χρονος παραμένει ελεύθερος υπό τους ίδιους περιοριστικούς όρους.