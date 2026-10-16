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Πάντως, χτες, Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας ήταν ο Ζαχαρίας Κουλίας και Πρόεδρος της Βουλής ο Γιάννης Λαούρης. Εντάξει, προεδρεύοντες, το ίδιο μου κάνει.

Ο Λαούρης δεν κάθισε στην προεδρική καρέκλα, διότι η ολομέλεια αναβλήθηκε. Λόγω έλλειψης θεμάτων, είπαν. Παρόλο που διαβάζουμε πως έπρεπε να ψηφίσουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν πειράζει, μπορούν να το κάνουν και την τελευταία στιγμή, όπως όλα.

Δεν το λέω για κακό. Το λέω γιατί αυτό το κράτος δεν μας αφήνει να πλήξουμε ποτέ. Κάποτε με τραγωδίες, κάποτε με χάζια, έχει πάντα ενδιαφέρον. Όπως έχει και το Σύνταγμά μας. Ε, δεν έχει ενδιαφέρον, που από το 60 προβλέπει ότι «εν περιπτώσει προσκαίρου απουσίας» του Προέδρου της Βουλής τα καθήκοντα «ασκούνται υπό του πρεσβυτέρου βουλευτού»! Πάνε με την ηλικία οι προεδρίες!

Στη Βουλή άλλαξαν και τον αριθμό των βουλευτών που προβλέπει το Σύνταγμα, άλλαξαν και τον τρόπο εκλογής Προέδρου, αλλά το ποιος ασκεί τα καθήκοντα δεν μπόρεσαν να το αλλάξουν. Θα μπορούσαν, όπως ψηφίζουν Πρόεδρο να ψηφίζουν και αναπληρωτή, αλλά γιατί να μπαίνουν σε φασαρίες!

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Σε αυτό το σύγχρονο κράτος, λοιπόν, χωρίς να φταίει ο Κουλίας ή ο Λαούρης, στα σχολεία μας έχουμε αυτή τη στιγμή 400 λυόμενες αίθουσες στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση και άλλες 69 στη μέση και τεχνική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι μερικές εκατοντάδες μαθητές κάνουν μάθημα σε λυόμενες αίθουσες. Χειμώνα, καλοκαίρι. Τι ασφάλεια υπάρχει για τα παιδιά σε μια λυόμενη αίθουσα; Τι θερμοκρασία; Τι ηχομόνωση;

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, έλεγε χτες ότι στον Ύψωνα, για παράδειγμα, υπάρχουν αίθουσες με τόσο μεγάλες τρύπες, που είναι πραγματικά αδιανόητο να χρησιμοποιούνται σε σχολικό περιβάλλον. Άλλες τοποθετήθηκαν σε παιδότοπους σχολείων καταργώντας τους. Και να ήταν καμιά προσωρινή διευθέτηση! «Είναι δυνατόν να θεωρούμε λύση την τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών για 10-15 χρόνια», είπε ο κ. Σαββίδης. Είναι αδιανόητο! Κι αυτό οφείλεται σε απρονοησία, πουθενά αλλού.

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Σε αυτό το ευρωπαϊκό κράτος, λοιπόν, όταν αποφάσιζαν να γεμίσουν τους δρόμους κυρτώματα να διαλύσουν τα αυτοκίνητα και τους σπονδύλους μας, δεν μας είπαν ποτέ ότι έχουν κόστος. Όποιος ζητούσε κυρτώματα, πολίτης, μουχτάρης, δήμαρχος, έτρεχε το κράτος και τοποθετούσε. Υπάρχουν δρόμοι που είναι ως να περνάς από χωράφια. Κυρτώματα όλων των τύπων και όλων των προδιαγραφών.

Όταν κατάλαβαν τα προβλήματα που προκάλεσε η απερισκεψία τους και αποφάσισαν ότι πρέπει να αφαιρεθούν πολλά κυρτώματα, όλο και διαβάζουμε ρεπορτάζ για το κόστος. Χτες διαβάζαμε ότι ο Δήμος Λατσιών – Γερίου προχωρά στην αφαίρεση 36 κυρτωμάτων από το οδικό δίκτυο, με συνολικό κόστος €130.000. Κι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η αφαίρεση ενός κυρτώματος μπορεί να κοστίσει €5.000.

Από το 2023 που αποφασίστηκε ότι πρέπει να αφαιρεθούν 2.500 κυρτώματα μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, αφαιρέθηκαν από τους κυπριακούς δρόμους 337 (σύμφωνα με τον Alpha). Τα τοποθετούσαν με ταχύτητα φωτός, χωρίς να σκέφτονται το κόστος και τα αφαιρούν με ταχύτητα χελώνας διότι κοστίζει.

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Σε αυτό το ανοιχτόμυαλο κράτος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, κατάγγειλε δημοσίως ότι ένας νέος κουρδικής καταγωγής, που ήρθε στην Κύπρο σε ηλικία επτά ετών, φοίτησε σε κυπριακά σχολεία, εξασφάλισε θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και σήμερα εργάζεται σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αίτηση για πολιτογράφηση και απορρίφθηκε.

«Ένα παιδί με αδαμάντινο χαρακτήρα, το οποίο ζει σαν Κύπριος, το οποίο νιώθει Κύπριος», έγραψε ο κ. Χριστοφίδης, απορρίφθηκε από το κυπριακό κράτος. Το ίδιο κράτος που μοίρασε υπηκοότητες σε απατεώνες και καταζητούμενους επειδή είχαν χρήματα. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί στις κρατικές υπηρεσίες, στα υπουργεία και στα υφυπουργεία, να σκέφτεται και λίγο ως άνθρωπος παρά ως σκουριασμένο εργαλείο;