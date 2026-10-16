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Ότι δεν κατάφερε ποτέ να περάσει τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας στις ΗΠΑ παραδέχθηκε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια. Η παραδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που η ίδια έχει παρουσιάσει την επαγγελματική της ιδιότητα, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν αναφερθεί σε εκείνη ως δικηγόρο.

Η Ζακαράια προχώρησε στη συγκεκριμένη παραδοχή σε συνέντευξή της στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσόμπιεκ, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο απέτυχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας το 2011 και δεν απέκτησε άδεια άσκησης δικηγορίας σε καμία άλλη αμερικανική πολιτεία όπου έχει κατοικήσει. Η Ζακαράια είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου πεπερντάιν.

Μιλώντας στον Ποσόμπιεκ, η Ζακαράια επιβεβαίωσε ότι συμμετείχε στις εξετάσεις στην Καλιφόρνια, αλλά δεν τις πέρασε, εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο είχε αποσπαστεί η προσοχή της, καθώς ετοιμαζόταν να παντρευτεί και να μετακομίσει στην Κίνα λόγω της εργασίας του συζύγου της. Όπως είπε «δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία» στα αποτελέσματα, καθώς δεν χρειαζόταν να έχει περάσει τις εξετάσεις για να ασκήσει την επαγγελματική της δραστηριότητα στην Κίνα.

Η Ζακαράια υποστήριξε επίσης ότι ουδέποτε συστήθηκε ως «attorney at law», δηλαδή ως δικηγόρος με άδεια άσκησης επαγγέλματος, και ότι υπάρχει «μεγάλη παραπληροφόρηση γύρω από το γεγονός ότι χαρακτήρισα τον εαυτό μου δικηγόρο» και πρόσθεσε ότι είχε συμβουλευτεί αρκετούς ειδικούς για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Ήμουν πολύ προσεκτική στον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκα. Ποτέ δεν παρουσιάστηκα ως κάποια που διαθέτει άδεια άσκησης δικηγορίας», δήλωσε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, την ώρα που ο Τραμπ αναχωρούσε για ταξίδι στην Αλάσκα, δημοσιογράφοι ρώτησαν τη Ζακαράια σε ποια πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας. Εκείνη απάντησε «πήγα στην Κίνα», προκαλώντας σύγχυση σχετικά με τις νομικές της σπουδές και τα επαγγελματικά της προσόντα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η Ζακάρια απέκτησε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Πεπερντάιν, κάτι που επιβεβαίωσε και το πανεπιστήμιο στο CBS News. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στη συνέχεια μετακόμισε στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος εργαζόταν σε αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ η ίδια ασχολήθηκε με το δίκαιο διεθνών συναλλαγών.

Σε δήλωσή της στο CBS News την Πέμπτη, η Ζακαράια ανέφερε ότι «άσκησε το δίκαιο διεθνών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια ακριβώς ήταν αυτά. Σημειώνεται ότι μόνο Κινέζοι υπήκοοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας στην Κίνα.

Σε εμφάνισή της στο Fox News τον Απρίλιο, η Ζακαράια είχε δηλώσει ότι «έζησε στο Πεκίνο ως δικηγόρος επιχειρήσεων για τρία χρόνια».

Στο βιογραφικό της στο Instagram αναφέρεται επίσης ότι είναι δικηγόρος. Παράλληλα, ο Τραμπ την είχε χαρακτηρίσει σε ανάρτησή του στο Truth Social «διακεκριμένη δικηγόρο, απόφοιτο του Πανεπιστημίου Πεπερντάιν και της Νομικής Σχολής Caruso του Πεπερντάιν».

Ωστόσο, το κατά πόσον έχει πράγματι το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τους όρους «attorney» ή «lawyer» αμφισβητείται, ενώ πρόκειται για ζήτημα που είχε απασχολήσει και την ίδια. Όπως δήλωσε στους New York Times, όταν άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικά δίκτυα, είχε συζητήσει με τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Πεπερντάιν για το πώς θα μπορούσε να περιγράφει την επαγγελματική της ιδιότητα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ζακαράια ανέφερε ότι την είχαν προειδοποιήσει να μη χρησιμοποιεί τους τίτλους «attorney» ή «esquire», αλλά της είχαν πει ότι μπορούσε να χρησιμοποιεί τον όρο «lawyer».

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται τη Ζακαράια

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η Ζακαράια διαθέτει «μοναδικά προσόντα» για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου.

«Η Κέιτι είναι μια εξαιρετική και υπέροχη προσθήκη στην ομάδα», δήλωσε στο CBS News ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ.

«Διαθέτει μοναδικά προσόντα και εξαιρετική ευφυΐα για να ενημερώνει τον αμερικανικό λαό σχετικά με όλα τα σπουδαία πράγματα που έχουν κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, και θα κάνει εξαιρετική δουλειά ως εκπρόσωπος Τύπου», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη, η Campaign for Accountability, μια φιλελεύθερη μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον έλεγχο της λογοδοσίας των δημόσιων προσώπων, υπέβαλε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ζακαράια παραβίασε τη νομοθεσία της πολιτείας παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως δικηγόρο χωρίς να έχει περάσει τις απαιτούμενες εξετάσεις. Η Ζακαράια ζούσε με την οικογένειά της στην Καλιφόρνια μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της ως εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Campaign for Accountability επικαλέστηκε το άρθρο 6126 του Κώδικα Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της Καλιφόρνιας, το οποίο προβλέπει ότι «κάθε πρόσωπο που διαφημίζει ή παρουσιάζει τον εαυτό του ως ασκούν ή δικαιούμενο να ασκεί δικηγορία, ή ασκεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δικηγορία, χωρίς να διαθέτει ενεργή άδεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο ή άλλη νόμιμη εξουσιοδότηση βάσει νόμου ή δικαστικού κανόνα για την άσκηση δικηγορίας στην πολιτεία κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, διαπράττει πλημμέλημα».

«Η κυρία Ζακαράια έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον εαυτό της ως δικηγόρο για να ενισχύσει τη φήμη και την αξιοπιστία της ως τηλεοπτική σχολιάστρια νομικών θεμάτων και τώρα ως εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όμως φαίνεται ότι όλα αυτά ήταν ένα ψέμα», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της Campaign for Accountability, Μισέλ Κάπερσμιθ.

«Στην Καλιφόρνια, το να αποκαλείς τον εαυτό σου δικηγόρο χωρίς να διαθέτεις άδεια δεν είναι απλώς μια υπερβολή για λόγους εντυπωσιασμού. Είναι ποινικό αδίκημα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος θα πρέπει να διερευνήσει εάν η κυρία Ζακαράια παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα και να της αποδώσει ευθύνες, εφόσον διαπιστωθεί ότι το έκανε», πρόσθεσε.

Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στην οργάνωση που υπέβαλε την καταγγελία

Ο Τσουνγκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην οργάνωση, την οποία χαρακτήρισε προσκείμενη στην Αριστερά.

«Αυτή η ομάδα που υπέβαλε την “καταγγελία” είναι μια οργάνωση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, την οποία διοικούν λυσσασμένοι ανεγκέφαλοι που πάσχουν από βαριά μορφή του Συνδρόμου Διαταραχής Τραμπ», έγραψε ο Τσουνγκ σε ανάρτησή του στο X.

«Κανείς δεν τους παίρνει στα σοβαρά, επειδή είναι διαταραγμένα υποκείμενα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Νόρα Φρίμαν Ένγκστρομ, καθηγήτρια Νομικής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, δήλωσε ότι η διατύπωση της σχετικής νομοθεσίας στην Καλιφόρνια δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ή παρερμηνείας.

«Ο νόμος της Καλιφόρνιας είναι απολύτως σαφής: Δεν μπορείς να παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως δικηγόρο εάν δεν έχεις άδεια άσκησης δικηγορίας», δήλωσε στο CBS News.

«Και ο νόμος δεν απαγορεύει μόνο τη μη εξουσιοδοτημένη άσκηση δικηγορίας. Απαγορεύει επίσης να προσποιείται κάποιος, χωρίς να έχει τη σχετική άδεια, ότι είναι δικηγόρος», πρόσθεσε.

«Η νομοθεσία της Καλιφόρνιας δεν απαγορεύει απλώς στους ανθρώπους να ασκούν δικηγορία χωρίς άδεια. Τους απαγορεύει επίσης να προσποιούνται ότι έχουν δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα. Δεν χρειάζεται να έχεις πατήσει το πόδι σου σε δικαστική αίθουσα ή να έχεις εκπροσωπήσει έστω και έναν πελάτη για να παραβιάσεις τη συγκεκριμένη διάταξη», κατέληξε.

protothema.gr