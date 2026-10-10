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Αλλαγή προσώπου στο γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου δρομολογεί ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Κέιτι Ζακαράια να προορίζεται για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου, μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η Ζακαράια είναι δικηγόρος και συντηρητική πολιτική σχολιάστρια, με στενούς δεσμούς με το κίνημα MAGA, ενώ, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο έχει αποδεχθεί την πρόταση του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο αν η ίδια αποδέχτηκε την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ έγραψε για την Ζακαράια ότι «η στήριξή της υπήρξε πάντα υποδειγματική και ήταν πιστή και θαυμάσια σύμμαχος από την αρχή. Είναι επίσης υποστηρίκτρια και αφοσιωμένο μέλος του κινήματος MAGA».

Υπενθυμίζεται ότι η Κάρολαϊν Λέβιτ αποχώρησε από τη θέση τον περασμένο Αύγουστο προκειμένου να επικεντρωθεί στην οικογένειά της, καθώς πριν από λίγους μήνες έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

BREAKING: President Trump has selected political commentator Katie Zacharia to replace Karoline Leavitt as White House press secretary. pic.twitter.com/K1bqZcE0Vr — Fox News (@FoxNews) October 9, 2026

Σύμφωνα με τους New York Times, η 41χρονη Κέιτι Ζακαράια για μια συντηρητική σχολιάστρια που εργάστηκε για λίγο διάστημα στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, εργάζεται ως σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media and Technology Group, η οποία διαχειρίζεται το Truth Social. Είχε εργαστεί για σύντομο χρονικό διάστημα ως εκπρόσωπος Τύπου της τότε υπουργού Κρίστι Νοέμ στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εμφανίζεται συχνά στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης.



Ποια είναι η Κέιτι Ζακαράια

Η Ζακαράια είναι μια δυναμική επαγγελματίας στον τομέα του δικαίου και των επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο, την πολιτική υπεράσπιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Επί του παρόντος, η 41χρονη είναι διευθύντρια ανάπτυξης του οργανισμού «Fix California» και συμμετέχει ενεργά στο Συμβούλιο του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Caruso, στην εφημερίδα «Conejo Guardian», καθώς και στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο των «College Republicans of America» και της «White Rose Resistance».

Στο παρελθόν πέρασε τρία σημαντικά χρόνια στο Πεκίνο της Κίνας, όπου εργάστηκε ως εξωτερική νομική σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας και της IFC στο δικηγορικό γραφείο Zhong Lun, ενώ παράλληλα ηγούνταν των προσπαθειών συγκέντρωσης κεφαλαίων για έναν παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών.

Αποφοίτησε από το Seaver College το 2007 και από την Νομική Σχολή Caruso το 2011. Διετέλεσε πρόεδρος της Christian Legal Society, πρόεδρος των College Republicans και ήταν ερευνητική βοηθός των Jim Gash και Roger Alford. Επιπλέον, ήταν βοηθός του πρώην προέδρου Andrew Benton. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Νομική, απέκτησε πολύτιμες νομικές γνώσεις ενώ εργαζόταν ως γραμματέας ομοσπονδιακού δικαστή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας του Τέξας.

Εργάστηκε στο Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων του Λευκού Οίκου και συμμετείχε σε διάφορες προεκλογικές εκστρατείες καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Ασχολείται, ακόμη, με πάθος με τα ενδιαφέροντά της για την οικογένεια, τη γυμναστική, την πολιτική και τις περιπέτειες στη Νότια Καλιφόρνια, μαζί με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά της.

protothema.gr