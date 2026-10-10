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Τη ζωή του έχασε ένας μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο με επιβάτιδα τη Σίρα Μαρτίνεθ, την 26χρονη κόρη του προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην περιοχή Ολίβα της Βαλένθια, ενώ, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η Μαρτίνεθ δεν τραυματίστηκε

Muere un motorista tras chocar con el coche en el que viajaba Sira Martínez, hija de Luis Enrique https://t.co/vVFEhV3AsU a través de @ABC_gente October 10, 2026

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν η κόρη του Ισπανού τεχνικού και ένας 41χρονος Βρετανός αναβάτης ιππασίας, ο οποίος οδηγούσε το όχημα.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, ωστόσο δεν κατάφεραν να σώσουν τον νεαρό μοτοσικλετιστή. Αντίθετα, η Σίρα Μαρτίνεθ και ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν υπέστησαν τραυματισμούς.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο Βρετανός οδηγός

Οι ισπανικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της The Sun, η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο νεαρός να εκτιναχθεί από τη μοτοσικλέτα του.

Παραμένουν, ωστόσο, αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, μεταξύ των οποίων και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν η μοτοσικλέτα.

Όπως αναφέρουν τοπικά δημοσιεύματα, ο 41χρονος Βρετανός που βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι ήταν αρνητικοί.

Οι ερευνητές της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήθηκε αντικανονικός ελιγμός που οδήγησε στη σύγκρουση. Ο Βρετανός έχει τεθεί υπό έρευνα για πιθανή πρόκληση θανάτου από αμέλεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η The Sun.

Εκπρόσωπος της Guardia Civil ανέφερε ότι, εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες προς δημοσιοποίηση.

Η κόρη του Λουίς Ενρίκε και η προσωπική της ζωή

Η Σίρα Μαρτίνεθ είναι μοντέλο και επαγγελματίας αθλήτρια της ιππασίας, με συμμετοχές σε αγώνες υπερπήδησης εμποδίων. Είναι η μεγαλύτερη κόρη του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος έχει επίσης έναν γιο, τον Πάχο.

Η οικογένεια έχει βιώσει και στο παρελθόν μια ανείπωτη τραγωδία. Τον Αύγουστο του 2019, η μικρότερη κόρη του Ισπανού προπονητή, Ξάνα, πέθανε σε ηλικία μόλις εννέα ετών, έπειτα από μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών.

Η Σίρα είχε στο παρελθόν σχέση με τον Ισπανό διεθνή ποδοσφαιριστή Φεράν Τόρες. Οι δυο τους είχαν ξεκινήσει τη σχέση τους την περίοδο που ο επιθετικός αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Σίτι και συνέχισαν να είναι μαζί και μετά τη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα.

Ο χωρισμός τους έγινε γνωστός τον Μάιο του 2023, έπειτα από σχέση διάρκειας μεγαλύτερης του ενάμιση έτους. Σύμφωνα με τότε δημοσιεύματα, η Σίρα ήθελε να επικεντρωθεί στην αθλητική της καριέρα.

Τον Απρίλιο του 2024, δημοσιεύματα την είχαν συνδέσει με τον ποδοσφαιριστή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρομπέν Λε Νορμάν, ο οποίος έχει επιλέξει να εκπροσωπεί την εθνική ομάδα της Ισπανίας, παρότι έχει γεννηθεί στη Γαλλία.

monobala.gr