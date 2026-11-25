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Την άριστη και διαχρονική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, η οποία εδράζεται στην αμοιβαία εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την εποικοδομητική επικοινωνία, εξήρε ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας Ανδρέας Αντωνιάδης, κατά τη συνάντησή του την Τετάρτη με το Κύπριο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Λευτέρη Χριστοφόρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου, ο Γενικός Λογιστής αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική συμβολή του κ. Χριστοφόρου στο έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του για συνεχή επένδυση σε σύγχρονους μηχανισμούς ελέγχου, πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους λοιπούς ευρωπαϊκούς θεσμούς, προς όφελος της διαφάνειας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και, κατ’ επέκταση, των Ευρωπαίων πολιτών.

Όπως αναφέρεται, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και οι σύγχρονες ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, προστίθεται, στα βασικά ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2025, περιλαμβανομένων των θετικών ευρημάτων που αφορούν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από πλευράς Γενικού Λογιστηρίου παρουσιάστηκαν οι σημαντικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και την αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Όπως αναφέρει το ΓΛ, στο επίκεντρο βρέθηκε η έγκριση, τον Μάιο του 2026, της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής Κατά της Απάτης 2026-2031, η οποία εκπονήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο, υπό την ιδιότητά του ως Γραμματείας του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS) Κύπρου, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι έγινε αναφορά στην αναβάθμιση του AFCOS Κύπρου και στη διεύρυνση της συνεργασίας του με ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς, μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

«Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου και της EPPO, με στόχο τη στενότερη θεσμική συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΛ, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως το ARACHNE+, καθώς και τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, για τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων απάτης, σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης, συμβάλλοντας σε περισσότερο προληπτικούς και στοχευμένους ελέγχους.

Αναφέρεται επίσης ότι η συζήτηση κάλυψε επίσης τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος κατά το 2026 μέσω της Προεδρίας της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (GAF), καθώς και τις προετοιμασίες ενόψει του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ 2028-2034.

ΚΥΠΕ