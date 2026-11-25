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Με καταγωγή από την Πάφο, ο Γιάννης Ιορδανίδης υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στο ελληνικό θέατρο, με σημαντική διαδρομή στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτοπροσδιοριζόταν ως «πολίτης του κόσμου», έχοντας ζήσει και εργαστεί στο Κάιρο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Παρίσι.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 75 του, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ο σκηνοθέτης Γιάννης Ιορδανίδης, ένας δημιουργός με μακρά και πολυσχιδή παρουσία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό θέατρο. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Ιορδανίδη (1921-2005). Γεννημένος το 1951 στο Κάιρο της Αιγύπτου, ο Γιάννης Ιορδανίδης είχε κυπριακές ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, η οποία καταγόταν από την Πάφο. Ο ίδιος, σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο» το 2017, είχε μιλήσει για την καταγωγή του, αλλά και για τη ζωή του σε διαφορετικές πόλεις και χώρες, εξηγώντας πως αισθανόταν «πολίτης του κόσμου».

Η σχέση του με το θέατρο ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Ο πατέρας του ήταν ηθοποιός και σκηνοθέτης, διατηρώντας δικό του θίασο στην Αίγυπτο, και ο ίδιος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση μόλις σε ηλικία πέντε ετών. Το 1962 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου σπούδασε αρχικά στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στη Σχολή Θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη στην Αθήνα, από την οποία αποφοίτησε το 1973, λαμβάνοντας το βραβείο Αιμίλιος Βεάκης.

Την ίδια χρονιά έφυγε με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη θεατρολογία και τη νεοελληνική φιλολογία στη Σορβόννη. Η γαλλική πρωτεύουσα έμελλε να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής και της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Εκεί πραγματοποίησε την πρώτη του σκηνοθεσία το 1983, στο Théâtre du Rond-Point, με τη στήριξη του Ζαν-Λουί Μπαρρώ, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες του γαλλικού θεάτρου.

Από το 1976 έως το 1991 ανέπτυξε παράλληλα μια ιδιαίτερα δραστήρια πολιτιστική παρουσία στο Παρίσι, με στόχο την προβολή του ελληνικού θεάτρου και της ελληνικής ποίησης. Ίδρυσε και διηύθυνε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης του Παρισιού, καθώς και τον θίασο Théâtre Ugrec, οργανώνοντας εκδηλώσεις και πολυθεάματα με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών και διανοουμένων, μεταξύ των οποίων ο Ευγένιος Ιονέσκο, ο Λουί Αραγκόν, ο Λόρενς Ντάρελ και ο Μαρσέλ Μαρσώ.

Από το 1986 επέκτεινε τη σκηνοθετική του δραστηριότητα στην Ελλάδα και αργότερα στη Γερμανία και την Κύπρο, συνεργαζόμενος με τον ΘΟΚ και ιδιωτικούς θεατρικούς οργανισμούς. Σκηνοθέτησε έργα του κλασικού και σύγχρονου δραματολογίου, ενώ το 1990 έκανε την πρώτη του σκηνοθεσία όπερας στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ασχολήθηκε επίσης με το αρχαίο ελληνικό δράμα, παρουσιάζοντας έργα όπως οι «Νεφέλες», η «Ειρήνη» και η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, καθώς και ο «Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή στο Φεστιβάλ Επιδαύρου και σε διεθνή φεστιβάλ.

Στη διάρκεια της πορείας του σκηνοθέτησε περισσότερες από 100 παραστάσεις, συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και θεατρικούς οργανισμούς και ανέπτυξε παράλληλα δραστηριότητα ως μεταφραστής, δραματουργός και καθηγητής υποκριτικής. Δίδαξε επί 15 συνεχή χρόνια σε δραματικές σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ δημοσίευσε μελέτες και άρθρα για το θέατρο και επιμελήθηκε θεατρικές εκδόσεις και εκθέσεις.

Για τη συνεισφορά του τιμήθηκε στη Γαλλία με το Χρυσό Μετάλλιο Σκηνοθεσίας της Διεθνούς Ακαδημίας του Παρισιού, ενώ στην Ελλάδα έλαβε σειρά διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το βραβείο «Μέγας Αλέξανδρος» του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η σχέση του με το κυπριακό θέατρο

Η σχέση του με το κυπριακό θέατρο δεν ήταν περιστασιακή. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και εκτεινόταν σε διαφορετικές περιόδους και θεατρικές γενιές. Η πρώτη του σκηνοθεσία στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου ήταν η «Μαρία Στούαρτ» του Φρίντριχ Σίλερ, ενώ ακολούθησαν η «Τρελλή του Σαγιώ» του Ζαν Ζιρωντού, ο «Επιθεωρητής» του Γκόγκολ, οι «Βρικόλακες» του Ίψεν και, το 2012, «Η νύχτα είναι μάνα της μέρας» του Λαρς Νόρεν.

Το 2017 σκηνοθέτησε το «Έγκλημα και Τιμωρία», για το θέατρο Διόνυσος, ενώ το 2019 υπέγραψε τη σκηνοθεσία της παραγωγής με το έργο «Λορεντζάτσιο» του Αλφρέ ντε Μυσσέ για το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια.

Ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή του κατείχε η συνεργασία και η φιλία του με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Οι δυο τους συναντήθηκαν καλλιτεχνικά πολλές φορές, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το 2019, με αφορμή τη συνεργασία τους στον «Λορεντζάτσιο», η μεγάλη ηθοποιός είχε γράψει για τον σκηνοθέτη και φίλο της: «Ο Γιάννης με ξεκλείδωσε κι εγώ του άνοιξα την καρδιά μου και την αγκαλιά μου». Μιλούσε για μια σχέση που ξεπερνούσε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, με μια σπάνια επικοινωνία, όπου συχνά τα βλέμματα και οι χειρονομίες αρκούσαν για να συνεννοηθούν.

Ο ίδιος, άλλωστε, είχε μια ξεκάθαρη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να εργάζεται στην Κύπρο. Δεν ήθελε να μεταφέρει έτοιμες παραγωγές ή να εισάγει πρωταγωνιστές από την Ελλάδα, παρακάμπτοντας τους Κύπριους ηθοποιούς. Αντίθετα, θεωρούσε υποχρέωσή του να ανακαλύπτει και να αξιοποιεί το εγχώριο καλλιτεχνικό δυναμικό, ενώ επέλεγε συχνά απαιτητικά έργα που παρουσιάζονταν για πρώτη φορά στο νησί.