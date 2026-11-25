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Δεν έχει καμφθεί η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για αναστροφή της εκμετάλλευσης των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και η προσπάθεια και θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σημειώνοντας θα υπάρξει ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από το Ισραήλ για την αποφυλάκιση του καταδικασθέντα στην Κύπρο σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, Σιμόν Αϊκούτ.

Ο κ. Κόμπος, σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο και κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο σχετικά με την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ, είπε ότι «έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτές τις μέρες από διάφορες πλευρές» και όλα αυτά «έχουν να κάνουν με την απόφαση που λήφθηκε από τον Πρόεδρο του Ισραήλ σχετικά με τον καταδικασθέντα κ. Αϊκούτ».

«Όλα αυτά όμως έχουν σημασία για έναν και μόνο λόγο. Εκδόθηκε ένα ένταλμα, (ο Σιμόν Αϊκούτ) συνελήφθη, κρατήθηκε, δικάστηκε, καταδικάστηκε, εξέτισε ποινή και κατόπιν εκδόθηκε. Άρα είναι πολύ εύκολο και ενδιαφέρον το ότι προσπερνούμε όλα αυτά τα βήματα και πάμε στο τελευταίο», τόνισε.

«Η χθεσινή ανακοίνωση νομίζω ότι είναι αρκετά λεπτομερής, καταγράφει -με σαφήνεια, θεωρούμε- τη θέση της πλευράς του Ισραήλ γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά ακόμη περισσότερο γύρω από το ζήτημα του σφετερισμού», τόνισε ο Κωνσταντίνος Κόμπος, κάνοντας λόγο για «μία τοποθέτηση επί του γενικού πλαισίου και όχι κατ’ ανάγκην επί του ειδικού». «Άρα, για τούτο πρέπει κάποιος να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψιν», πρόσθεσε.

«Έχουμε ήδη επίσημη σημερινή ενημέρωση (για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ). Θα υπάρξει και άλλη μία σε ανώτατο επίπεδο -προς τον Πρόεδρο, δηλαδή-, όπου δίνονται όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις γραπτώς και επισήμως γύρω από το ποιες ακριβώς ήταν οι συνθήκες που ήταν σε ισχύ για τη συγκεκριμένη περίπτωση», εξήγησε.

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι υπήρξε αίτημα του Αϊκούτ για να αποφυλακιστεί, το οποίο απορρίφθηκε στο πρόσφατο παρελθόν. «Έχουμε επίσης ενημέρωση περί των όρων αποφυλάκισης που έχουν τεθεί. Ως εκ τούτου, καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις», σημείωσε.

«Αν θέλετε και τη δική μου προσωπική άποψη, οπωσδήποτε η ποινή φυλάκισης θα έπρεπε να ήταν υπερπολλαπλάσια, αλλά αυτό είναι το νομικό μας πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, είναι αντιληπτό σε εμάς ότι μέσα στον Μάρτιο θα μπορούσε ούτως ή αλλιώς να υποβάλει αίτηση στις αρχές του Ισραήλ για να περάσει από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης αίτημά του με βασικό παράγοντα, όπως ήταν και στην προκειμένη περίπτωση, τα ζητήματα υγείας», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν το νομικό προηγούμενο που δημιουργήθηκε με την υπόθεση Αϊκούτ δημιούργησε μία αναστροφή της εκμετάλλευσης ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, ο κ. Κόμπος επισήμανε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 6 περιπτώσεις όπου υπήρχε καταδίκη και επιβολή ποινής, προσθέτοντας ότι άλλες 2 ή 3 εκκρεμούν, ανάλογα σε ποιο στάδιο βρίσκονται.

«Έχουμε επίσης ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για δεκάδες εντάλματα τα οποία έχουν εκδοθεί και αρκετές δεκάδες υποθέσεις που είναι υπό διερεύνηση», συμπλήρωσε. «Ως εκ τούτου, η δική μας πολιτική βούληση καθόλου δεν έχει μειωθεί, το αντίθετο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτή η πολιτική βούληση δεν εκφράστηκε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά εκφράστηκε στο πεδίο με τα αποτελέσματα που προανέφερα», τόνισε.

«Μία άλλη παράμετρος αυτών των πολιτικών της συγκεκριμένης κυβέρνησης είναι ότι έχουμε επίσης κατάσχεση ή πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που πλησιάζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να γίνει η σύγκριση με το παρελθόν, μπορεί να γίνει αναφορά ότι το νομικό πλαίσιο ήταν το ίδιο με αυτό που τώρα ενεργοποιείται», επισήμανε.

«Εάν το επιχείρημα αφορά το ότι θα δημιουργηθούν συνθήκες ενθάρρυνσης λόγω της πρόωρης αποφυλάκισης του Αϊκούτ, νομίζω πως πρέπει να το βάλουμε πάλι μέσα στο πλαίσιό του», σημείωσε, εξηγώντας ότι «η αποφυλάκιση προκύπτει διότι υπήρχε μία δίωξη, μία καταδίκη, μία ποινή που επιβλήθηκε». «Άρα πώς μπορεί τούτο να είναι ενθαρρυντικό για τον οποιοδήποτε;» διερωτήθηκε.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι «η πολιτική βούληση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα ούτε πρόκειται να αλλάξει, ούτε πρόκειται να καμφθεί». «Αρκετοί από όσους ήταν ευθύς εξαρχής ενάντια σε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους, περιέργως είναι τώρα οι κήνσορες οι οποίοι μας παραπέμπουν στον λανθασμένο χειρισμό για τη συγκεκριμένη υπόθεση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μία αναντιστοιχία ως προς τούτο». «Η προσπάθεια και θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί», κατέληξε.

ΚΥΠΕ