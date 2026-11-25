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Πέντε στα έξι άτομα δεν αναγνωρίζουν ξεκάθαρα ως μορφή βίας τη συνεχή αποστολή μηνυμάτων και τις επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές κλήσεις προς τον ή τη σύντροφο, ενώ τέσσερα στα πέντε δεν θεωρούν ξεκάθαρα βία τον κρυφό έλεγχο του κινητού τηλεφώνου και του λογαριασμού Instagram του ή της συντρόφου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Frederick, η οποία πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 332 φοιτητές και φοιτήτριες.

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο αναφέρει ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν τη δυσκολία αναγνώρισης συμπεριφορών ελέγχου, χειραγώγησης και παραβίασης προσωπικών ορίων ως μορφών βίας στις συντροφικές σχέσεις, με το Πανεπιστήμιο να προχωρεί σε νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης με κεντρικό μήνυμα «Αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι βία».

Η εκστρατεία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 16 Ημερών Δράσης για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Η έρευνα βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο με τίτλο «Πώς ορίζεις τις ‘υγιείς σχέσεις’ και ποιες θεωρείς ‘προβληματικές συμπεριφορές’;», στο οποίο συμμετείχαν 332 φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Frederick κατά την περίοδο Μαΐου – Νοεμβρίου.

Οι συμμετέχοντες, αναφέρει η ανακοίνωση, κλήθηκαν να αξιολογήσουν υποθετικά σενάρια καθημερινών συντροφικών σχέσεων, να αναφέρουν εάν είχαν βιώσει ή εκδηλώσει ανάλογες συμπεριφορές και να απαντήσουν κατά πόσο τις θεωρούν δικαιολογημένες ή τις αναγνωρίζουν ως μορφές βίας.

Ακόμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα στα τρία άτομα δεν αναγνωρίζει ξεκάθαρα ως μορφή βίας περιστατικό κατά το οποίο νεαρός ακολουθεί τη σύντροφό του, την αρπάζει από το χέρι και την απομακρύνει διά της βίας από χώρο διασκέδασης.

Την ίδια ώρα, περίπου ένα στα εννέα άτομα ανέφερε ότι έχει βιώσει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται στο σενάριο σεξουαλικής πίεσης.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι συμπεριφορές που συχνά συγχέονται με την αγάπη ή το ενδιαφέρον δεν αναγνωρίζονται πάντοτε ως βίαιες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση γύρω από τις διαφορετικές μορφές βίας.

Η έκταση του προβλήματος στην Κύπρο αποτυπώνεται και στα στοιχεία της πανευρωπαϊκής έρευνας για την έμφυλη βία, που δημοσιεύθηκαν το 2024 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Σύμφωνα με αυτά, το 44,5% των γυναικών στην Κύπρο που έχουν υπάρξει σε συντροφική σχέση έχει βιώσει ψυχολογική, σωματική ή/και σεξουαλική βία από νυν ή πρώην σύντροφο, έναντι 31,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, το Πανεπιστήμιο μεταφέρει τη συζήτηση στις δύο πανεπιστημιουπόλεις του, στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, μέσα από μια βιωματική εγκατάσταση. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σύντομα βίντεο με δραματοποιημένα σενάρια, τα οποία παρουσιάζουν συμπεριφορές που συχνά συγχέονται με την αγάπη ή το ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας τις μορφές βίας που μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτές.

Παράλληλα, στους καθρέφτες των διαδρόμων έχουν τοποθετηθεί σύντομες φράσεις εμπνευσμένες από τα σενάρια της έρευνας, καλώντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναλογιστούν τόσο τις δικές τους πράξεις όσο και τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί τους. Αφίσες παρουσιάζουν επιλεγμένα ευρήματα της έρευνας, ενώ μέσω κωδικών QR παρέχεται πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Νατάσσα Φρειδερίκου, ανέφερε ότι η βία στις σχέσεις δεν εκδηλώνεται μόνο με σωματική επίθεση, αλλά και μέσα από τον έλεγχο, τη χειραγώγηση, την υποτίμηση και την πίεση.

Όπως σημείωσε, ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές έχουν κανονικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συγχέονται με την αγάπη, προσθέτοντας ότι το πανεπιστημιακό περιβάλλον προσφέρει σημαντική ευκαιρία αμφισβήτησης τέτοιων αντιλήψεων.

Η κ. Φρειδερίκου ανέφερε ότι οι νέοι και οι νέες βρίσκονται σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους, κατά την οποία διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για τις σχέσεις και έχουν την ευκαιρία να αμφισβητήσουν στερεότυπα και να αναθεωρήσουν όσα θεωρούσαν δεδομένα.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον χώρο για αυτή τη συζήτηση. Γιατί η πρόληψη της βίας αρχίζει από την αναγνώρισή της», κατέληξε.

Η εκστρατεία εντάσσεται στις δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου, καθώς και στη διεθνή εκστρατεία του ΟΗΕ «16 Ημέρες Δράσης κατά της έμφυλης βίας». Το Πανεπιστήμιο αξιοποιεί κάθε χρόνο την περίοδο αυτή για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα.

Στόχος είναι η ενίσχυση του προβληματισμού γύρω από τον αμοιβαίο σεβασμό, τα προσωπικά όρια, την ελευθερία και τη συναίνεση στις συντροφικές σχέσεις, καθώς και η ενθάρρυνση των φοιτητών και φοιτητριών να αναζητήσουν στήριξη εάν αναγνωρίζουν στις συμπεριφορές που παρουσιάζονται δικές τους εμπειρίες. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης, περιλαμβανομένου του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου.

Εξάλλου, για όγδοη συνεχή χρονιά, το Πανεπιστήμιο Frederick συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), καταγράφοντας και δημοσιοποιώντας καθημερινά προς την πανεπιστημιακή κοινότητα τον αριθμό των κλήσεων που δέχεται η γραμμή βοήθειας 1440 κατά τη διάρκεια των 16 Ημερών Δράσης.

Όπως αναφέρεται, μέσα από την καθημερινή καταγραφή επιδιώκεται να αναδειχθεί ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα και όχι ένα μακρινό ή μεμονωμένο φαινόμενο. Κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, η γραμμή 1440 δέχθηκε συνολικά 471 κλήσεις.

ΚΥΠΕ