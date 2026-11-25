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Δρόμοι που αποφεύγουν, ώρες που θεωρούν επικίνδυνες, ρούχα που σκέφτονται δύο φορές πριν φορέσουν, λέξεις που επιλέγουν προσεκτικά για να μην προκαλέσουν την αντίδραση κάποιου. Μια καθημερινότητα που για πολλές γυναίκες θεωρείται φυσιολογική, αποτελεί στην πραγματικότητα έναν διαρκή περιορισμό της ελευθερίας τους.

Μια διαφορετική, βαθύτερη διάσταση της βίας κατά των γυναικών αναδεικνύει η πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών, ψυχολόγος και συστημική ψυχοθεραπεύτρια Θέκλα Βασιλείου, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Μέσα από το άρθρο της, με τίτλο «Η γεωγραφία του φόβου», αναδεικνύει το ψυχικό κόστος της διαρκούς επαγρύπνησης και θέτει ένα ουσιαστικό κοινωνικό ερώτημα: Μήπως, αντί να εξαλείψουμε τη βία, έχουμε εκπαιδεύσει τις γυναίκες να προσαρμόζονται στην πιθανότητά της;

Ακολουθεί αυτούσιο το άρθρο της:

Η γεωγραφία του φόβου

Της Θέκλας Βασιλείου, ψυχολόγου (MSc), συστημικής ψυχοθεραπεύτριας και προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών.

Υπάρχει ένας ολόκληρος χάρτης που πολλές γυναίκες κουβαλούν μέσα τους. Περιλαμβάνει δρόμους που αποφεύγουν, ώρες που θεωρούν επικίνδυνες, χώρους στους οποίους δεν αισθάνονται άνετα, ανθρώπους με τους οποίους προσέχουν πώς θα μιλήσουν.

Είναι ένας χάρτης που αναθεωρείται διαρκώς, ανάλογα με το τι φορούν, με ποιον βρίσκονται, πού έχουν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους, πόσο αργά θα επιστρέψουν στο σπίτι.

Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλές γυναίκες δεν αντιλαμβάνονται καν αυτές τις καθημερινές διαπραγματεύσεις ως περιορισμό της ελευθερίας τους. Τις αντιλαμβάνονται ως κοινή λογική.

Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα μεγαλύτερα «επιτεύγματα» μιας κοινωνίας που δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει την έμφυλη βία: έχει εκπαιδεύσει τις γυναίκες να προσαρμόζονται στην πιθανότητά της.

Από πολύ μικρή ηλικία, ένα κορίτσι μαθαίνει να αξιολογεί όχι μόνο τις δικές του προθέσεις, αλλά και τις πιθανές προθέσεις των άλλων. Να είναι ευγενικό όταν αισθάνεται άβολα. Να απορρίπτει κάποιον με τρόπο που δεν θα τον θυμώσει. Να προσέχει μήπως η φιλικότητά του παρερμηνευθεί ως διαθεσιμότητα. Να διαχειρίζεται, δηλαδή, εκτός από τη δική του συμπεριφορά, και τις ενδεχόμενες αντιδράσεις των άλλων.

Αυτή η διαρκής επαγρύπνηση έχει ένα ψυχικό κόστος που σπάνια συζητάμε.

Μέσα σε μια κακοποιητική συντροφική σχέση, ο χάρτης αυτός γίνεται ακόμη πιο περίπλοκος. Μια γυναίκα μπορεί να αναπτύξει μια εξαιρετική ικανότητα να διαβάζει τις εκφράσεις του προσώπου του συντρόφου της, τον τόνο της φωνής του, ακόμη και τον τρόπο που κλείνει την πόρτα όταν επιστρέφει στο σπίτι. Να γνωρίζει πότε είναι κατάλληλη η στιγμή να ζητήσει κάτι, πότε να διαφωνήσει και πότε να σωπάσει.

Αυτό που ένας εξωτερικός παρατηρητής μπορεί να εκλάβει ως παθητικότητα είναι συχνά μια ιδιαίτερα σύνθετη στρατηγική επιβίωσης.

Στην ψυχοθεραπεία, μεγάλο μέρος της δουλειάς με γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση αφορά την επαναδιεκδίκηση μικρών, φαινομενικά ασήμαντων πραγμάτων. Το δικαίωμα να έχουν μια προτίμηση. Να αλλάξουν γνώμη. Να δυσαρεστήσουν κάποιον. Να πουν «όχι» χωρίς να αισθάνονται υποχρεωμένες να συντάξουν μια ολόκληρη επιχειρηματολογία που να δικαιολογεί την άρνησή τους.

Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ πόση ψυχική ενέργεια καταναλώνεται στην προσπάθεια αποφυγής της βίας; Και πού θα μπορούσε να διοχετευθεί αυτή η ενέργεια αν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη; Στη δημιουργικότητα, στην επαγγελματική εξέλιξη, στην απόλαυση, στις σχέσεις, στην ίδια τη ζωή;

Η βία κατά των γυναικών δεν αφορά, επομένως, μόνο τις γυναίκες που την έχουν υποστεί άμεσα. Η πιθανότητά της διαμορφώνει την εμπειρία και τις επιλογές ακόμη και γυναικών που δεν έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης.

Και εδώ βρίσκεται μια βαθύτερη διάσταση της ανισότητας: στη διαφορετική δυνατότητα των ανθρώπων να κινούνται στον κόσμο χωρίς να χρειάζεται να υπολογίζουν διαρκώς το κόστος της ελευθερίας τους.

Η πρόληψη της βίας δεν μπορεί να εξαντλείται στην εκπαίδευση των γυναικών για το πώς να προστατεύονται από αυτήν.

Η 25η Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για να επανεξετάσουμε τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πρόοδο.

Η επιτυχία μας δεν μπορεί να μετριέται μόνο με τη μείωση των περιστατικών κακοποίησης και των γυναικοκτονιών. Χρειάζεται να μετριέται και με τη διεύρυνση του χώρου στον οποίο μια γυναίκα μπορεί να υπάρχει ελεύθερα, χωρίς φόβο, χωρίς να χρειάζεται να διαπραγματεύεται διαρκώς την ασφάλειά της.

Ουσιαστική κοινωνική πρόοδος θα ήταν να μπορούμε κάποτε να μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας χωρίς να χρειάζεται να τους παραδίδουμε, μαζί με όλα τα υπόλοιπα εφόδια για τη ζωή, και έναν χάρτη του φόβου.