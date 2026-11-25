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Στη βελτίωση της αξιολόγησης και της πρόβλεψης της ποιότητας των παράκτιων υδάτων στην Κύπρο και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της ενοποίησης περιβαλλοντικών δεδομένων από διαφορετικές πηγές, στοχεύει το ερευνητικό έργο ARION-MED (AI-driven Coastal Water Quality Modelling in the Eastern Mediterranean Sea), το οποίο έχει ξεκινήσει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και διάρκεια 24 μηνών, το ARION-MED χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος POST-DOC του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), με κωδικό POST-DOC/0925 – ROandOther/0111. Συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021–2027.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ για το έργο, η ποιότητα των παράκτιων υδάτων επηρεάζεται από τις απορρίψεις λυμάτων, τη γεωργική απορροή, τον τουρισμό και την παράκτια ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις εποχικές μεταβολές και τη θαλάσσια κυκλοφορία. Η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων μπορεί να συμβάλει στον ευτροφισμό, με υπερβολική ανάπτυξη φυτοπλαγκτού, και στη βακτηριακή ρύπανση. Η κατανόηση αυτών των διεργασιών απαιτεί τον συνδυασμό πληροφοριών που συχνά συλλέγονται και αναλύονται χωριστά.

Το ARION-MED θα συνδυάσει επιτόπιες μετρήσεις, δορυφορικά προϊόντα παρατήρησης της Γης, αποτελέσματα υδροδυναμικών μοντέλων και πληροφορίες χρήσεων γης σε μια ενιαία περιβαλλοντική βάση δεδομένων. Η ερευνητική ομάδα θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει μοντέλα μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη δεικτών ευτροφισμού, όπως η χλωροφύλλη-α, και βακτηριακής ρύπανσης. Η έρευνα στοχεύει στην αξιολόγηση της δυνατότητας πρόγνωσης για τις επόμενες 24–72 ώρες, υποστηρίζοντας την έγκαιρη αναγνώριση της υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων.

Προστίθεται ότι το έργο θα διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων και θα αναπτύξει τεκμηριωμένα σενάρια περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποκατάστασης. Τα ευρήματα αναμένεται να υποστηρίξουν την προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων και τομείς όπως ο τουρισμός και οι υδατοκαλλιέργειες, συμβάλλοντας στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα Ύδατα, τη Θαλάσσια Στρατηγική και τα Ύδατα Κολύμβησης.

Το ΤΕΠΑΚ είναι ο ανάδοχος φορέας και η Cyprus SubSea Consulting and Services Ltd συμμετέχει ως εταίρος του έργου, συνεισφέροντας στην παράκτια παρακολούθηση, τις μικροβιολογικές δειγματοληψίες και την παροχή δεδομένων για την επικύρωση των μοντέλων.

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), το οποίο συνεισφέρει περιβαλλοντικά δεδομένα και τεχνογνωσία. Η έρευνα υποστηρίζεται επίσης από ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα γειτονικών χωρών. Συντονίστρια του έργου είναι η Δρ Κατερίνα Χατζησολωμού, υπό την ακαδημαϊκή επίβλεψη των Δρα Ηρόδοτου Ηροδότου και Δρα Μιχάλη Π. Μιχαηλίδη, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ.

ΚΥΠΕ