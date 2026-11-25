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Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς το καθιερωμένο έλατο για το 2026 έφτασε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον, όπου το υποδέχθηκε η Μελάνια Τραμπ (Melania Trump) σε ειδική τελετή, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών προετοιμασιών στην προεδρική κατοικία.

Το εντυπωσιακό έλατο, ύψους περίπου 5,5 μέτρων, μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο με άμαξα που έσερναν άλογα. Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ το υποδέχθηκε στη βόρεια είσοδο του κτιρίου, επιθεώρησε το δέντρο και ευχαρίστησε τους ανθρώπους που είχαν αναλάβει τη μεταφορά του.

Η πρώτη κυρία υποδέχτηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο φορώντας ένα καρό κόκκινο και λευκό παλτό του οίκου Gabriela Hearst και φιδίσιες γόβες στιλέτο σε κόκκινες και μαύρες αποχρώσεις. Στις δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άφιξη του δέντρου, αναφέρθηκε στη σημασία της οικογένειας και της υγείας και ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα.

Από το Γουισκόνσιν στον Λευκό Οίκο

Το δέντρο προέρχεται από το φυτώριο Silent Night Evergreens, στην περιοχή Endeavor του Γουισκόνσιν, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Chapman.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λευκού Οίκου, το φυτώριο επελέγη αφού κατέκτησε την πρώτη θέση στον εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association. Η συγκεκριμένη οικογενειακή επιχείρηση έχει προμηθεύσει ξανά χριστουγεννιάτικα δέντρα στην αμερικανική προεδρική κατοικία, το 1998, το 2003 και το 2017.

Η άφιξη του δέντρου αποτελεί καθιερωμένο μέρος των χριστουγεννιάτικων προετοιμασιών στην Ουάσινγκτον. Αντίστοιχη τελετή είχε πραγματοποιηθεί και τον Νοέμβριο του 2025, όταν η Μελάνια Τραμπ είχε υποδεχθεί έλατο από το Μίσιγκαν.

Οι λεπτομέρειες για τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό αναμένεται να παρουσιαστούν μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η Μελάνια Τραμπ σε εκδήλωση για τις οικογένειες των στρατιωτικών

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε προγραμματισμένη επίσκεψη στην αεροπορική βάση Joint Base Andrews, στο Μέριλαντ, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού μαζί με τη σύζυγο του αντιπροέδρου, Ούσα Βανς.

Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν με συζύγους στρατιωτικών και εθελοντές, βοηθώντας στη συγκέντρωση και προετοιμασία εορταστικών πακέτων για μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν μακριά από τις οικογένειές τους. Στα δέματα περιλαμβάνονταν γλυκίσματα και άλλα είδη, ενώ η Μελάνια και η Ούσα Βανς υπέγραψαν ευχετήριες κάρτες.

Κατά την ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε στις προσωπικές θυσίες των στρατιωτικών και των οικογενειών τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε συνθήκες ειρήνης.

Πηγή: skai.gr