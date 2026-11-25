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Τη δραματική στιγμή που ένα τεράστιο κύμα παρασύρει έναν άνδρα και τον σκύλο του στην παραθαλάσσια πόλη Κάνον Μπιτς, στην πολιτεία του Όρεγκον των ΗΠΑ, καταγράφει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/11), όταν στις ακτές του Όρεγκον παρατηρούνταν ασυνήθιστα υψηλές παλίρροιες, γνωστές ως «King Tides», κατά τις οποίες η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει σημαντικά, με αποτέλεσμα τα κύματα να εισχωρούν πολύ πιο βαθιά στην ακτή από ό,τι συνήθως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας είχε δεχθεί προειδοποίηση για την επικινδυνότητα των συνθηκών λιγότερο από δύο ώρες πριν από το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, στις 08:50 το πρωί, αστυνομικός τον είχε εντοπίσει να οδηγεί στην παραλία, με τον ίδιο να δηλώνει ότι ήθελε να παρακολουθήσει από πιο κοντά τα εντυπωσιακά κύματα. Ο αστυνομικός τού βεβαίωσε παράβαση για οδήγηση στην ακτή και τον προειδοποίησε να παραμείνει μακριά από την παραλία, λόγω της απρόβλεπτης συμπεριφοράς των κυμάτων.

Η στιγμή που το κύμα παρασύρει τον άνδρα μαζί με τον σκύλο του

Περίπου στις 10:30 το πρωί, η αστυνομία και η πυροσβεστική κλήθηκαν να επέμβουν έπειτα από αναφορά ότι ένας άνδρας και ο σκύλος του είχαν παρασυρθεί από τα κύματα. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για τον ίδιο άνδρα που είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα οι Αρχές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, ο ίδιος στεκόταν στα σκαλοπάτια που οδηγούν στην παραλία, αφήνοντας τον σκύλο του, τον οποίο κρατούσε με λουρί, να περπατά στην άμμο, όταν ένα ισχυρό κύμα τον παρέσυρε στη θάλασσα.

Ευτυχώς, τόσο ο άνδρας όσο και ο σκύλος του κατάφεραν να φτάσουν σε άλλη σκάλα που οδηγούσε στην ακτή και να βγουν από το νερό χωρίς να τραυματιστούν.

Το βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε από αυτόπτη μάρτυρα, δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει κατοίκους και επισκέπτες σχετικά με τους κινδύνους του φαινομένου.

«Οι ακραίες παλίρροιες αποτελούν ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, όμως καμία φωτογραφία, κανένα βίντεο και καμία προσπάθεια να τις παρακολουθήσετε από πιο κοντά δεν αξίζει να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή σας, τη ζωή του κατοικιδίου σας ή τη ζωή των διασωστών που ενδέχεται να κληθούν να σας σώσουν», αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Και καταλήγει: «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες που το συγκεκριμένο περιστατικό δεν κατέληξε σε τραγωδία».

protothema.gr