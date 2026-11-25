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Η Mercedes-AMG διευρύνει την οικογένεια της νέας GT 4-Door Coupé με την παρουσίαση της αμιγώς ηλεκτρικής GT 53, ενός μοντέλου που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και πολυτέλεια. Η νέα έκδοση αποτελεί την εισαγωγική πρόταση της σειράς, χωρίς ωστόσο να κάνει σημαντικούς συμβιβασμούς στον δυναμικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζει τα μοντέλα AMG.

Το σύστημα κίνησης αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, οι οποίοι αποδίδουν συνδυαστικά 544 ίππους και 800 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 230 χλμ./ώρα. Με το προαιρετικό AMG Driver’s Package αυξάνεται στα 250 χλμ./ώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα μπαταρία τεχνολογίας 800 Volt, με ωφέλιμη χωρητικότητα 106 kWh. Σύμφωνα με τη Mercedes-AMG, η αυτονομία ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ η δυνατότητα ταχυφόρτισης με ισχύ έως 600 kW επιτρέπει την ανάκτηση περισσότερων από 500 χιλιομέτρων αυτονομίας μέσα σε δέκα λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες.

Η τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+ κατανέμει ηλεκτρονικά τη ροπή μεταξύ των δύο αξόνων, ενώ η αερανάρτηση AMG RIDE CONTROL με προσαρμοζόμενα αμορτισέρ συνδυάζει άνεση και δυναμική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ενεργή πίσω αεροτομή και ο προαιρετικός ενεργός διαχύτης βελτιώνουν την αεροδυναμική απόδοση. Παρά τον αμιγώς ηλεκτρικό χαρακτήρα της, η GT 53 επιχειρεί να διατηρήσει τη χαρακτηριστική ακουστική εμπειρία της AMG. Το πρόγραμμα AMGFORCE Sport+ αναπαράγει τον ήχο ενός εξακύλινδρου κινητήρα, ενώ προσομοιώνει αλλαγές σχέσεων, προσφέροντας μια διαφορετική διάσταση στην ηλεκτρική οδήγηση.

Στο εσωτερικό κυριαρχούν η οδηγοκεντρική σχεδίαση, η κεντρική οθόνη 14 ιντσών και τα σπορ καθίσματα. Η πανοραμική οροφή SKY CONTROL διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης της διαφάνειας, ενώ το σύστημα Response Control επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει την απόκριση του γκαζιού.

Η νέα Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé, με τον συνδυασμό επιδόσεων, αυτονομίας και τεχνολογίας, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών Gran Turismo υψηλών επιδόσεων.