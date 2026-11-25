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Η δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών διευρύνει την παραγωγική της δυναμικότητα στην Ευρώπη, με τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης βιομηχανικής μονάδας που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2030.

Σε μια σημαντική επένδυση, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, προχωρεί ο όμιλος LEGO στην Πορτογαλία, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας του στη διεθνή αγορά.

Η νέα παραγωγική μονάδα θα κατασκευαστεί στην περιοχή Εσταρέζα και θα έχει συνολική επιφάνεια 115.000 τετραγωνικών μέτρων. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Οι κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν το πρώτο εξάμηνο του 2027, με ορίζοντα έναρξης της παραγωγής το 2030. Πρόκειται για το τέταρτο εργοστάσιο του ομίλου στην Ευρώπη και το όγδοο παγκοσμίως.

Γιατί επιλέχθηκε η Πορτογαλία

Καθοριστικό ρόλο στην επενδυτική απόφαση της LEGO διαδραμάτισαν η γεωγραφική θέση της χώρας, οι μεταφορικές υποδομές, η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσω της νέας μονάδας, ο όμιλος επιδιώκει να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα του στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, περιορίζοντας παράλληλα τις αποστάσεις στην εφοδιαστική του αλυσίδα.

Έμφαση στην τεχνολογία και την πράσινη ανάπτυξη

Το εργοστάσιο σχεδιάζεται να αποτελέσει την πλέον τεχνολογικά προηγμένη και αυτοματοποιημένη παραγωγική εγκατάσταση της LEGO.

Στόχος της εταιρείας είναι η κάλυψη του συνόλου των ετήσιων ενεργειακών αναγκών της μονάδας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με περίπου το 80% να εκτιμάται ότι θα καλύπτεται μέσω υποδομών εντός των εγκαταστάσεων.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις

Η νέα επένδυση έρχεται σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης για τη δανέζικη εταιρεία. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις προς τους καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 22%, ενώ τα έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 21%, αγγίζοντας τα 5,6 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν αύξηση 22%, διαμορφούμενα σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Η επένδυση στην Πορτογαλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της LEGO για την επέκταση του παγκόσμιου παραγωγικού της δικτύου και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για τα προϊόντα της.