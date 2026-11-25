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Κάθε 25η Νοεμβρίου λέμε στις γυναίκες που βιώνουν βία να μιλήσουν. Το σύνθημα «Σπάσε τη σιωπή σου» το έχουμε δει παντού. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα σε όσους έχουμε δημόσιο λόγο και ζητάμε από μια γυναίκα να κάνει αυτό το βήμα. Αν σήμερα μας πει «φοβάμαι να γυρίσω σπίτι», μπορούμε να της πούμε πού θα κοιμηθεί απόψε με τα παιδιά της; Αν η απάντησή μας είναι να της δώσουμε ακόμη ένα τηλέφωνο, της αφήνουμε το βάρος να βρει μόνη της προστασία την ώρα που κινδυνεύει.



Η Πολιτεία έχει διαχρονικά αποτύχει να προστατεύσει τα θύματα. Μια γυναίκα μπορεί να καταγγείλει τη βία και το ίδιο βράδυ να αναγκαστεί να επιστρέψει στο σπίτι όπου φοβάται, επειδή δεν έχει προστασία. Χωρίς προστασία, μπορεί να υποκύψει σε πιέσεις να αποσύρει την καταγγελία της. Κι αν καταφέρει να φύγει, πώς θα σταθεί ξανά στα πόδια της χωρίς στέγη και εισόδημα;

Όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, η Αστυνομία και οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν ασφαλή μεταφορά και φιλοξενία την ίδια ημέρα. Από την πρώτη επικοινωνία, ένας κοινωνικός λειτουργός πρέπει να αναλαμβάνει τον συντονισμό, ώστε η γυναίκα να έχει πρόσβαση σε νομική και ψυχολογική στήριξη χωρίς να χρειάζεται να διηγείται ξανά και ξανά τι έζησε.



Η Πολιτεία γνωρίζει την πίεση που δέχονται οι δομές. Αλήθεια οι δομές της Πολιτείας πότε θα γίνουν σε όλες τις πόλεις; Ο ΣΠΑΒΟ κάθε χρόνο καταγράφει αύξηση τόσο στις καταγγελίες όσο και στα περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας που διαχειρίζεται. Ο αυξανόμενος αριθμός περιστατικών και τα λειτουργικά προβλήματα πιέζουν τους πόρους και τις υποδομές του «Σπιτιού της Γυναίκας». Πότε θα ενισχύσει η Πολιτεία τις δομές φιλοξενίας; Θέλω να ακούσω από την Κυβέρνηση πόσο προσωπικό θα διαθέσει, πόσες θέσεις φιλοξενίας θα εξασφαλίσει και μέχρι πότε. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να αφήσει χωρίς ασφαλή στέγη μια γυναίκα που τη χρειάζεται σήμερα.

Με εξοργίζει η ευκολία με την οποία λέμε σε μια γυναίκα «φύγε». Πού θα πάει όταν τελειώσει η προσωρινή φιλοξενία, αν δεν έχει χρήματα για την εγγύηση και το πρώτο ενοίκιο; Πώς θα πάει στη δουλειά, αν δεν έχει ποιος να φροντίσει τα παιδιά της; Πώς θα νιώσει ασφαλής, αν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αντιδράσουν αμέσως σε μια νέα απειλή ή στην παραβίαση ενός διατάγματος προστασίας; Αυτά τα κενά μπορούν να την αναγκάσουν να περιορίσει τις μετακινήσεις της, να χάσει εισόδημα ή να εξαρτηθεί ξανά από τον άνθρωπο από τον οποίο προσπαθεί να απομακρυνθεί.



Γι’ αυτό ζητώ η στήριξη για το ενοίκιο, η φροντίδα των παιδιών και η βοήθεια για την εξεύρεση εργασίας να οργανώνονται πριν φύγει η γυναίκα από τη δομή. Ζητώ επίσης να δημοσιεύεται πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκαν οι υπηρεσίες, καταγραφή πόσες γυναίκες βρήκαν ασφαλή φιλοξενία την ημέρα που τη χρειάστηκαν και πώς αντιμετωπίστηκαν οι παραβιάσεις διαταγμάτων προστασίας. Η Βουλή πρέπει να μπορεί να ελέγχει ποιος είχε την ευθύνη όταν χάθηκε πολύτιμος χρόνο και με απόλυτους αριθμούς.



Η πρόληψη απαιτεί ενημέρωση για το πώς εκδηλώνεται η βία και εκπαίδευση που αμφισβητεί τα στερεότυπα που παρουσιάζουν τη ζήλια ως ενδιαφέρον και τον έλεγχο ως δικαίωμα. Οι ίδιοι οι άντρες πρέπει να σταθούν δίπλα στις γυναίκες που υφίστανται βία και να αντιδρούν όταν στον δικό τους κύκλο κάποιος δικαιολογεί μια απειλή, μια προσβολή ή μια κακοποιητική συμπεριφορά.

Όταν η Πολιτεία καλεί μια γυναίκα να μιλήσει, οφείλει να μπορεί να της πει ποιος θα είναι δίπλα της και στα παιδιά της το ίδιο βράδυ και ποιος θα τους στηρίξει τους μήνες που θα ακολουθήσουν. Αυτό περιμένω να ακούσω σήμερα.



Και το ερώτημα ακόμα και σήμερα είναι έντονο όσο ποτέ; Πόσο ακόμα θα περιμένουμε;