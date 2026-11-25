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Νέο γύρο εμπορικών πιέσεων προς τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών εγκαινιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοινώνοντας την επιβολή πρόσθετων δασμών, μεταξύ άλλων, στην Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα σειρά δασμών επί προϊόντων που εξάγουν οι βασικοί εμπορικοί της εταίροι, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό, κατηγορώντας τους ότι στηρίζουν τις βιομηχανίες τους με επιδοτήσεις τις οποίες θεωρεί παράνομες.

Οι νέοι αυτοί επιπλέον δασμοί, που προστίθενται σε εκείνους που ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου με το πρόσχημα της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας, ολοκληρώνουν έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο ο υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε νέους δασμούς σε 14 σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, με τους υψηλότερους συντελεστές να επιβάλλονται στην Κίνα, η οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον «κατακλύζει τις παγκόσμιες αγορές με φθηνές εξαγωγές».

Το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανακοίνωσε τους δασμούς μετά την ολοκλήρωση μιας οκτάμηνης έρευνας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βάσει του Άρθρου 301 σε 16 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των στενών συμμάχων Ιαπωνία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Νότια Κορέα.

Οι μόνες δύο χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα και δεν τους επιβάλλονται νέοι δασμοί είναι το Μεξικό και η Νορβηγία.

iefimerida.gr