Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (Visa Waiver) και την άρση του εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου, δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός Πρέσβης στην Κύπρο, Τζον Μπρέσλοου, έπειτα από συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, στην οποία παρών ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε δηλώσεις το στους δημοσιογράφους, ο Τζον Μπρέσλοου ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κύπρος έχουν «μια υπέροχη σχέση», προσθέτοντας ότι συζήτησαν «για τη συνέχισή της, ώστε να γίνει ακόμη πιο ισχυρή με κάθε δυνατό τρόπο».

Ερωτηθείς αν αναμένεται αμερικανικός στρατιωτικός εξοπλισμός στην Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, ο Πρέσβης απάντησε ότι δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, καθώς πρόκειται για «διαβαθμισμένες» πληροφορίες. «Δεν μπορώ να μιλήσω για το πού βρίσκονται οι στρατιωτικές μας δυνάμεις ή πού κατευθύνονται, αλλά η Κύπρος μάς βοηθά, όπως γνωρίζετε, στον ανεφοδιασμό καυσίμων κατά καιρούς, και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος μάς συνδράμει σε δύσκολες στιγμές», επεσήμανε.

Σε ερώτηση σχετικά με την επέκταση της ναυτικής και της αεροπορικής βάσης στην Κύπρο, ο κ. Μπρέσλοου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα. «Γνωρίζω ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χώρο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (Visa Waiver) και την άρση του εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου, ο Τζον Μπρέσλοου απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι «εργαζόμαστε πάνω σε αυτό» και «αυτό συνιστά πρόοδο». «Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για το πρόγραμμα Visa Waiver, και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μαζί με την Πρεσβεία θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε.

«Εργαζόμαστε επίσης για την εξασφάλιση παράτασης στο πλαίσιο του ITAR (Κανονισμοί Διεθνούς Διακίνησης Όπλων – International Traffic in Arms Regulations) και ελπίζουμε ότι θα το επιτύχουμε· υπάρχουν, λοιπόν, πολλά ζητήματα υπό εξέταση», δήλωσε ο Αμερικανός Πρέσβης. Επεσήμανε πως η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίπλοκη γειτονιά “και εμείς εργαζόμαστε για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου μετά τη συνάντηση, έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα εποικοδομητική και παραγωγική συζήτηση, η οποία αφορούσε σωρεία ζητημάτων». Σημείωσε ότι συζητήθηκε το επικείμενο ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κυπριακής αντιπροσωπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και θέματα άπτονται της προσέλκυσης επενδύσεων.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ταξιδιού διαμορφώθηκε σε συντονισμό με την αμερικανική πλευρά και έχει τη στήριξή της , προσθέτοντας ότι «προχωρούμε στην υλοποίηση, μπαίνουν τα τελευταία στοιχεία στη διαμόρφωση του προγράμματος».

«Είχαμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε άλλα ζητήματα πολιτικής φύσεως, περιλαμβανομένου του στρατηγικού διαλόγου», επεσήμανε. «Συζητούμε για την ατζέντα, για τη χρονική στιγμή στην οποία θα οριστεί, καθώς επίσης και τα παραδοτέα. Άρα είναι μία διαρκής συζήτηση, η οποία και θα συνεχιστεί», υπογράμμισε.

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι στη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρέσβη συζητήθηκαν ζητήματα στα οποία υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, όπως τα εξοπλιστικά προγράμματα, η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αγοράζει εξοπλισμό, η άρση του εμπάργκο όπλων και το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. «Άρα καλύψαμε μια σειρά από ζητήματα, πάντα στο πλαίσιο της εξαιρετικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί και συντηρείται, διατηρείται και εμβαθύνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την άρση του εμπάργκο όπλων, ο Κωνσταντίνος Κόμπος σημείωσε ότι «η προσπάθεια είναι αυτό να γίνει σε μόνιμη βάση ή τουλάχιστον σε ορίζοντα τριετίας ή πενταετίας». «Αυτό είναι νομοθετικής φύσεως ζήτημα, μόλις είχαμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται η συγκρότηση των διαφόρων επιτροπών», είπε, τονίζοντας ότι «έχει σημασία ποιοι θα αναλάβουν τις σημαντικές προεδρίες». «Υπάρχουν νομοθετικές εκκρεμότητες, πάνω στις οποίες πρέπει να δουλέψουμε από κοινού για να έχουμε θετική κατάληξη», κατέληξε.

ΚΥΠΕ