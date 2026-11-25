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Το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος της Κύπρου που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, με την οποία, όπως αναφέρει, επιβεβαιώνεται ότι η Κύπρος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις δημοσιονομικής πολιτικής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Όπως σημειώνεται, για το 2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3%, δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ και περαιτέρω σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στο 40,6% του ΑΕΠ, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το όριο αναφοράς του 60%, κατά την αξιολόγηση του Σχεδίου Δημοσιονομικού Προγράμματος της Κύπρου.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει, παράλληλα, ότι για το 2027 η αύξηση των καθαρών δαπανών προβλέπεται στο 4%, χαμηλότερα από το συνιστώμενο ανώτατο όριο του 5,4%. “Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει υπόψη την επισήμανση της Επιτροπής αναφορικά με τη σωρευτική εξέλιξη των καθαρών δαπανών και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία τους”, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, προστίθεται ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη “συνετή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, στη διατήρηση της καθοδικής πορείας του δημόσιου χρέους και στη δημιουργία του αναγκαίου δημοσιονομικού χώρου για παραγωγικές επενδύσεις και στοχευμένες πολιτικές προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας”.

ΚΥΠΕ