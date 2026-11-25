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Έντονες αντιδράσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει η στάση της διοίκησης της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στον Τζαμάλ Μουσιάλα, έναν από τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, ο οποίος σε ηλικία μόλις 23 ετών βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πρόβλημα υγείας, που έχει δημιουργήσει ερωτήματα για την εξέλιξη της καριέρας του.

Ο Γερμανός διεθνής μεσοεπιθετικός διαγνώστηκε τον περασμένο Αύγουστο με νευρολογική διαταραχή που του προκαλεί σύντομες επιληπτικές κρίσεις (συγκεκριμένα εστιακές κρίσεις με διαταραχή της επίγνωσης), έπειτα από δύο περιστατικά κατάρρευσης κατά τη διάρκεια φιλικών αγώνων, μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών το περασμένο καλοκαίρι.

The moment Musiala went down, I swear, is a terrifying clip. I’m only just seeing it now 😳



One of the greatest talents will retire from football at twenty-three??pic.twitter.com/mjvOgEGqRB https://t.co/qY4n91IEVO November 22, 2026

Την ώρα, όμως, που ο νεαρός ποδοσφαιριστής ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και προσπαθεί να επιστρέψει στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο, κορυφαία στελέχη της γερμανικής ομάδας αμφισβητούν δημοσίως κατά πόσο δικαιολογούνται πλέον οι υψηλές οικονομικές απολαβές του, ανοίγοντας τη συζήτηση για ενδεχόμενη μείωση του μισθού του.

Οι διαδοχικές τοποθετήσεις του Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε, του Ούλι Χένες και του Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν έχουν προκαλέσει την αντίδραση παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, μελών της Μπάγερν, αλλά και της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPRO), η οποία καταγγέλλει συντονισμένη στρατηγική άσκησης πίεσης σε έναν αθλητή που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Bayern Munich and the fans should be standing by Jamal Musiala during one of the toughest moments of his career 🗣️



(w/ @Culturecams, @LyesBouzidi10) pic.twitter.com/nS65BAe3YQ — B/R Football (@brfootball) November 24, 2026

Τι ακριβώς αντιμετωπίζει ο Μουσιάλα

Όλα ήρθαν στο φως τον περασμένο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Μπάγερν, όταν ο Μουσιάλα κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο σε δύο διαδοχικές φιλικές αναμετρήσεις, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Τα περιστατικά προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να αποφασίζει να γνωστοποιήσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Έχω διαγνωστεί με προσωρινές, σύντομες, αλλά εύκολα αντιμετωπίσιμες κρίσεις αφαίρεσης, οι οποίες οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Αυτές μπορούν να προκαλέσουν τα πρόσφατα περιστατικά», ανέφερε. «Ξέρω ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να φαίνονται τρομακτικά με την πρώτη ματιά, αλλά για μένα αποτελούν αυτή τη στιγμή μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και είμαι πολύ αισιόδοξος», πρόσθεσε. Ο 23χρονος είχε επίσης τονίσει ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με ειδικούς, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτική του ζωή.

Οι εν λόγω κρίσεις (absence seizures) είναι ένας τύπος επιληπτικής κρίσης που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια και συνήθως ολιγόλεπτη ή ολίγων δευτερολέπτων διαταραχή της επίγνωσης του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκειά τους, το άτομο μπορεί να διακόψει απότομα τη δραστηριότητά του, να μην ανταποκρίνεται σε εξωτερικά ερεθίσματα και να εμφανίζει ένα απλανές βλέμμα. Στις τυπικές κρίσεις αφαίρεσης, το άτομο συνήθως δεν πέφτει στο έδαφος, ωστόσο σε ορισμένες άτυπες μορφές μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια μυϊκού τόνου και πτώση.

Στην περίπτωση ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή, το πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο απαιτεί διαρκή συγκέντρωση, γρήγορα αντανακλαστικά, συντονισμό των κινήσεων και άμεση αντίδραση. Ακόμη και μια στιγμιαία απώλεια της επίγνωσης του περιβάλλοντος θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Ωστόσο, μια τέτοια διάγνωση δεν συνεπάγεται απαραίτητα το τέλος μιας αθλητικής καριέρας. Οι κρίσεις αφαίρεσης μπορούν να ελεγχθούν με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ενώ η δυνατότητα συνέχισης της αθλητικής δραστηριότητας εξαρτάται από την αιτία της διαταραχής, την ανταπόκριση στη θεραπεία και την αξιολόγηση των θεραπόντων ιατρών.



Οι διαδοχικοί τραυματισμοί και η δύσκολη επιστροφή

Το νευρολογικό πρόβλημα δεν είναι η μοναδική δυσκολία που έχει αντιμετωπίσει ο Μουσιάλα τους τελευταίους μήνες. Τον Ιούλιο του 2025 υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι μήνες.

BREAKING 🚨💣 A verified insider has revealed that Donnarumma effectively ended Musiala’s career with that horrific incident. According to the insider, Musiala’s career has never been the same since then. The matches he played afterwards were nothing but a farewell. 💔



PRAY FOR… pic.twitter.com/ZFZ1709k4g — Obaloluwa (@De_king7g) November 24, 2026

Τον Σεπτέμβριο του 2026, ένας νέος μυϊκός τραυματισμός στον δεξιό μηρό επιβράδυνε εκ νέου την προσπάθειά του να επιστρέψει στο επίπεδο που τον είχε καθιερώσει ως έναν από τους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ο συνδυασμός των προβλημάτων υγείας και των τραυματισμών έχει περιορίσει τις συμμετοχές του σε μόλις πέντε τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους, αγωνιζόμενος για περίπου 20 λεπτά στην ισοπαλία 1-1 της Μπάγερν με την Κολωνία. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση από τις 18 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή του, ωστόσο, επισκιάστηκε από τη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το μέλλον του συμβολαίου του.



Από το συμβόλαιο Μίδα, στην αμφισβήτηση των αποδοχών του

Τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο Μουσιάλα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν μέχρι τον Ιούνιο του 2030, η συμφωνία είχε παρουσιαστεί ως μεγάλη επιτυχία για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Premier League, δεσμευόταν να περάσει τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια στο Μόναχο, εξασφαλίζοντας ένα από τα πιο προσοδοφόρα συμβόλαια στην ιστορία της γερμανικής ομάδας.

Ένας Γερμανός ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης, με μακροχρόνια δέσμευση σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης. Η συμφωνία έμοιαζε ιδανική. Λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, όμως, κορυφαία στελέχη της Μπάγερν θέτουν δημοσίως υπό αμφισβήτηση τους οικονομικούς όρους της, συνδέοντας τις αποδοχές του ποδοσφαιριστή με τις αμφιβολίες τους για την πλήρη αγωνιστική του αποκατάσταση.



Ο Χένες άνοιξε τη συζήτηση για τη μείωση του μισθού

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, όταν ο επίτιμος πρόεδρος της Μπάγερν, Ούλι Χένες, παραχώρησε συνέντευξη στο δημόσιο βαυαρικό τηλεοπτικό δίκτυο BR24. «Έχει μια ασθένεια που δεν μπορεί εύκολα να θεραπευτεί, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί αρκετά καλά με φαρμακευτική αγωγή. Το αν θα μπορέσει, όμως, να φτάσει ξανά στο επίπεδο απόδοσης που είχε κάποτε…», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Χένες μετέφερε τη συζήτηση στο οικονομικό πεδίο. «Εξακολουθεί όμως να πληρώνεται. Φανταστείτε αν η Μπάγερν Μονάχου έθετε τώρα υπό αμφισβήτηση το συμβόλαιό του. Αυτό που μπορεί να προσφέρει σήμερα δεν είναι πλέον αυτό που προβλέπει το συμβόλαιο», πρόσθεσε.

Ο Χένες αποτελεί μία από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες στην ιστορία της Μπάγερν. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ανέλαβε διοικητικό ρόλο στον σύλλογο, συμβάλλοντας επί τρεις δεκαετίες καθοριστικά στη μετατροπή του σε μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές και οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται πλέον στην καθημερινή διοίκηση της ομάδας, εξακολουθεί να ασκεί σημαντική επιρροή.

Τις δηλώσεις του υποστήριξε στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος της Μπάγερν, Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Abendzeitung. Ερωτηθείς εάν υπάρχει ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των αποδοχών του Μουσιάλα, απάντησε: «Εάν σε μόνιμη βάση δεν καταφέρουμε να επιστρέψουμε στο επίπεδο που είναι συμβατό με το οικονομικό πλαίσιο, τότε θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε».

🚨 Bayern CEO Dreesen asked about Jamal Musiala: “Everything that needs to be said has now been said. We should simply give things some time and let him play”.



“I was very pleased that he was back on the pitch as planned. Now we hope he can return to his previous level”, told… pic.twitter.com/nmzi9QsMPK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2026

Ρουμενίγκε: Αυτά τα ποσά δεν είναι πλέον βιώσιμα

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αμέσως μετά την αναμέτρηση με την Κολωνία, όταν ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, πρώην διευθύνων σύμβουλος και νυν μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Μπάγερν, παραχώρησε συνέντευξη στο Sky Deutschland.

Ich bin gerade etwas sprachlos über die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge zu Jamal Musiala, auch noch am Abend seines Comebacks. Das kommt ja nach Uli Hoeneß’ Rede dazu nicht von ungefähr. Wie seht Ihr das?



Und: Gute Besserung für Harry Kane!



Video: Sky #Musiala #FCBayern pic.twitter.com/e234otMuxk — Murtaza Akbar (@Akbar_offiziell) November 21, 2026

«Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Είναι επίσης ευρέως γνωστό ότι έχει ένα συμβόλαιο που περιλαμβάνει πολύ σημαντικά χρηματικά ποσά», δήλωσε. «Ως σύλλογος, πρέπει να εξετάσουμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι αυτό είναι υπεύθυνο και απολύτως φυσιολογικό. Όσα γνωρίζουμε, δυστυχώς, δείχνουν ότι θα είναι δύσκολο για εκείνον να επιστρέψει στο επίπεδο που έχει επιδείξει πολλές φορές εδώ, σε αυτό το γήπεδο», συνέχισε.

Ο Ρουμενίγκε προχώρησε ακόμη περισσότερο, θέτοντας ζήτημα συζητήσεων με τον ποδοσφαιριστή, την οικογένειά του και τους εκπροσώπους του για το οικονομικό σκέλος του συμβολαίου.

Jamal Musiala's agents left Säbener Straße after a meeting with Bayern bosses. The talks were constructive and will continue further [@Sky_Torben] pic.twitter.com/z81hxz7iKt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2026

«Πρέπει να μιλήσουμε με την οικογένεια, τον ποδοσφαιριστή και το γραφείο που τον εκπροσωπεί, διότι τότε αυτά τα χρηματικά ποσά, συγγνώμη, με όλο τον σεβασμό, δεν είναι πλέον βιώσιμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Τζαμάλ θέλει να φύγει από τον σύλλογο ή ότι κάποια άλλη ομάδα θα τον αποκτούσε υπό αυτές τις συνθήκες», σημείωσε. Ο ίδιος διευκρίνισε, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές διαπραγματεύσεις.

«Όλοι ενδιαφερόμαστε για την επιστροφή του, ιδανικά στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση. Τι συμβαίνει όμως αν αυτό δεν γίνει; Τότε θα πρέπει να σκεφτούμε και τα οικονομικά. Η συζήτηση δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Σε αυτό το στάδιο πρόκειται απλώς για σκέψεις», πρόσθεσε.

Όπως και ο Χένες, ο Ρουμενίγκε αποτελεί μία από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες στην ιστορία της Μπάγερν, διατηρώντας σημαντική επιρροή στον σύλλογο, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχει στην καθημερινή διαχείριση του αγωνιστικού τμήματος.



Παρέμβαση της FIFPRO: Καταγγέλλει συντονισμένη στρατηγική πίεσης

Οι διαδοχικές δηλώσεις των τριών στελεχών προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, η οποία εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για τη στάση της ηγεσίας της Μπάγερν. «Ο επίτιμος πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Μπάγερν έχουν αμφισβητήσει δημοσίως το συμβόλαιο του Μουσιάλα, ο ένας μετά τον άλλον, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

«Κατά την άποψη της FIFPRO, πρόκειται για μια συντονισμένη στρατηγική άσκησης πίεσης στον Μουσιάλα και τους εκπροσώπους του ενόψει ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων. Ένας σύλλογος του μεγέθους και του κύρους της Μπάγερν θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα». Η Ένωση επισήμανε ότι η δημόσια αμφισβήτηση του επαγγελματικού μέλλοντος ενός ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχική του υγεία.

FIFPro, the global players’ union, say they are “deeply concerned” about Bayern Munich’s leadership following comments surrounding the health of Jamal Musiala.



Musiala revealed in August that he is being treated for a “neurological dysfunction” after fainting in two successive… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 22, 2026

«Η Μπάγερν έχει υποχρέωση να φροντίζει τον Μουσιάλα. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να επιβαρύνει την ψυχική του υγεία, ιδιαίτερα όταν αναρρώνει από τραυματισμό». «Η μετατροπή της υγείας και του μέλλοντος του Μουσιάλα σε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης εντείνει αυτή την πίεση. Οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το συμβόλαιό του θα πρέπει να συζητούνται ιδιωτικά με τον ίδιο και τους εκπροσώπους του», πρόσθεσε.

Η FIFPRO υπογράμμισε ακόμη ότι «τα συμβόλαια υπάρχουν για να γίνονται σεβαστά», εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της στον Γερμανό διεθνή και κάλεσε τους συλλόγους να τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Την καταγγελία της Ένωσης περί συντονισμένης στρατηγικής ενισχύει, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι οι δηλώσεις των Χένες και Ντρέεσεν πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγραμματισμένων συνεντεύξεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το σημείο του γηπέδου από το οποίο παραχώρησε τη συνέντευξή του ο Ρουμενίγκε δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμο στους δημοσιογράφους του Sky, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η παρέμβασή του ήταν αυθόρμητη.



Καταγγελίες για εκφοβισμό και αντιδράσεις στο εσωτερικό της Μπάγερν

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό του γερμανικού ποδοσφαίρου, με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές να ασκούν σκληρή κριτική στη διοίκηση της Μπάγερν. Ο Στέφαν Έφενμπεργκ, πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας και της εθνικής Γερμανίας, χαρακτήρισε «καταστροφικές» τις δηλώσεις του Ρουμενίγκε.

Από την πλευρά του, ο παλαίμαχος αμυντικός της Bundesliga, Μάικ Φραντς, υποστήριξε στην τηλεοπτική εκπομπή Doppelpass του Sport1 ότι η συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών ισοδυναμεί με εκφοβισμό. Η δυσαρέσκεια εκφράστηκε και από μέλη της ίδιας της Μπάγερν, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης του συλλόγου, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Ο Γιόναταν Χόφμαν, νευρολόγος σε νοσοκομείο του Μονάχου και μέλος του συλλόγου, ανέβηκε στο βήμα και άσκησε δημόσια κριτική στην ηγεσία της ομάδας.

«Αυτό που δεν θεωρώ βοηθητικό είναι να αμφισβητείται δημοσίως το κατά πόσο θα φτάσει ποτέ ξανά στο προηγούμενο επίπεδό του, όπως έκαναν ο κ. Ντρέεσεν, ο κ. Χένες και, φτάνοντας στα άκρα χθες, ο κ. Ρουμενίγκε. Αυτό ελάχιστη σχέση έχει με το πολυδιαφημισμένο “Mia san mia”», δήλωσε, αποσπώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Το «Mia san mia», που σημαίνει «Είμαστε αυτοί που είμαστε», αποτελεί το διαχρονικό σύνθημα της Μπάγερν και συνδέεται με τις αξίες, την ενότητα και τον οικογενειακό χαρακτήρα που διαχρονικά προβάλλει ο σύλλογος.



Στο πλευρό του Μουσιάλα ο προπονητής και το αγωνιστικό επιτελείο

Διαφορετική στάση από τα κορυφαία διοικητικά στελέχη κράτησαν ο προπονητής της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί, και ο υπεύθυνος για τα αγωνιστικά θέματα του συλλόγου, Μαξ Έμπερλ, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τον ποδοσφαιριστή μετά την αναμέτρηση με την Κολωνία.

Ο Έμπερλ αναγνώρισε ότι είναι «θεμιτό να υπάρχει ανησυχία», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «τον βλέπουμε στις προπονήσεις και βλέπουμε πώς έχει διαχειριστεί αυτή την περίοδο τους τελευταίους 16 ή 17 μήνες, με όλες τις δυσκολίες της». Τις τελευταίες ημέρες, πάντως, η διοίκηση της Μπάγερν εμφανίζεται να χαμηλώνει τους τόνους, με τον Ντρέεσεν να αρνείται ότι υπάρχει πρόθεση άσκησης πίεσης στον ποδοσφαιριστή.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου αναγνώρισε την υποχρέωσή του να προστατεύει τον Μουσιάλα. «Στο πλαίσιο του ρόλου μου, έχω υποχρέωση φροντίδας απέναντι στον παίκτη και προσπάθησα να καταστήσω σαφές ότι στον Τζαμάλ θα δοθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να ξαναβρεί τον παλιό του εαυτό», ανέφερε.

Η νευρολογική διαταραχή που έχει γνωστοποιήσει ο ίδιος δεν αποκλείει αυτομάτως τη δυνατότητα συνέχισης του πρωταθλητισμού. Καθοριστικοί παράγοντες είναι ο έλεγχος των επεισοδίων, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και η αξιολόγηση της ασφάλειας της συμμετοχής του στους αγώνες από τους ειδικούς. Ο Μουσιάλα εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπάγερν το 2019, μετά την αποχώρησή του από την Τσέλσι, και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της γερμανικής ομάδας.

Με τη φανέλα των Βαυαρών έχει σημειώσει 71 γκολ και έχει μοιράσει 46 ασίστ σε 236 αναμετρήσεις, ενώ με την εθνική Γερμανίας μετρά δέκα γκολ σε 46 συμμετοχές. Η Μπάγερν, η οποία βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο της Bundesliga, Μπορούσια Ντόρτμουντ, αντιμετωπίζει σήμερα τη Λιλ στο Champions League.

protothema.gr