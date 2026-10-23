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Ανησυχία με Κομπανί στην Μπάγερν Μονάχου. Ο Βέλγος τεχνικός των Βαυαρών κατέρρευσε την ώρα της προπόνησης των πρωταθλητών Γερμανίας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, όπως αναφέρεται στο γερμανικό Skysports.
Το προηγούμενο διάστημα, ο παλαίμαχος στόπερ είχε ταλαιπωρηθεί από ιογενή λοίμωξη και ο οργανισμός του είχε αποδυναμωθεί. Μάλιστα, του είχε προκαλέσει πόνους στα ισχία και κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο περιθώριο του αγώνα με τη Λειψία το περασμένο Σάββατο αναγκάστηκε να ξαπλώσει για λίγο σε καναπεδάκι στο γραφείο του προπονητή.
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