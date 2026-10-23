Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι ρωσικές δυνάμεις θα αρχίσουν την κατάπαυση του πυρός από τις 4 το πρωί τοπική ώρα (3 ώρα Κύπρου) της 27ης Οκτωβρίου για να διευκολυνθεί η ανθρωπιστική επιχείρηση στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία ουκρανική πόλη Ολέσκι, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ότι η συμφωνία για την εκεχειρία στο Ολέσκι επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και συγκεκριμένα της Μελάνια Τραμπ και ότι ο ρωσικός και ο ουκρανικός στρατός συνεργάζονται για να καθορίσουν τις ημερομηνίες εφαρμογής της.

Kremlin confirms Oleshky ceasefire, says working with Ukraine on evacuation timing https://t.co/5LUpywVINp October 23, 2026

protothema.gr