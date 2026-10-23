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Το πρώτο δεξαμενόπλοιο με ρωσικό ντίζελ στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ έχει ήδη αναχωρήσει, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι οι αποστολές θα συνεχιστούν με σταθερό ρυθμό.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, πλοίο με σημαία Μάλτας, το οποίο μεταφέρει 40.000 μετρικούς τόνους ντίζελ, κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη, έπειτα από συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επικαλέστηκε αναφορές του ρωσικού Υπουργείου Ενέργειας για την αναχώρηση του πρώτου φορτίου προς τους αγοραστές του.

«Οι περαιτέρω αποστολές θα συνεχιστούν με σταθερό ρυθμό από δω και στο εξής», δήλωσε κατά την ημερήσια τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους.

Πηγή: ΚΥΠΕ