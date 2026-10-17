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«Ιστορική» χαρακτήρισε ο βασικός οικονομικός διαπραγματευτής του Πούτιν την απόφαση Τραμπ να αναστείλει την εφαρμογή σημαντικών αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.



Η αναστολή εφαρμογής από τον Ντόναλντ Τραμπ σημαντικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που είχε αποφασίσει το αμερικανικό Κογκρέσο –ένα ακόμα πλήγμα για την Ουκρανία—αποτελεί «ιστορική» στιγμή, δήλωσε σήμερα ο βασικός διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν για οικονομικά θέματα.

«Η αναστολή του Νόμου Γκράχαμ από την κυβέρνηση Τραμπ είναι μια σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, λίγες ώρες μετά την υπογραφή από τον Αμερικανό πρόεδρο διατάγματος που αναστέλλει τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

iefimerida.gr