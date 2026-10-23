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Πολυώροφο υπό κατασκευή κτήριο κατέρρευσε σήμερα στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι της Κένυας, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός και υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Πολλά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ένα κτήριο 18 ορόφων, όμως αντικρουόμενες πληροφορίες κυκλοφορούν για το ύψος του κτηρίου. Το Ρόιτερς κάνει λόγο για ένα υπό κατασκευή κτήριο 12 ορόφων.

🇰🇪 An 18-storey building under construction collapsed in Nairobi, Kenya



Numerous people, including construction workers and nearby pedestrians, are trapped under the rubble. pic.twitter.com/ErrXr9dzJE October 23, 2026

«Γύρω στις 13:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ένα κτήριο υπό κατασκευή κατέρρευσε (…) στη συνοικία Ίστλαϊ, στο Ναϊρομπι» , ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός στο X, διευκρινίζοντας ότι έστειλε μια ομάδα επί τόπου. Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν μια θεαματική κατάρρευση, που συνοδεύεται από πυκνά σύννεφα σκόνης, στη λαϊκή συνοικία στην οποία συχνάζουν μέλη της σομαλικής κοινότητας.

Several people feared trapped after a multi-storey building collapsed along 9th Street in Eastleigh, Nairobi. pic.twitter.com/4cdX6JEr2o October 23, 2026

Multi-storey building under construction collapses in Eastleigh, many feared trapped pic.twitter.com/ODoT3KUssn — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) October 23, 2026

Several people are feared trapped after an 18-story building under construction collapsed Friday afternoon in Eastleigh, a high-density commercial and residential suburb of Nairobi, the Kenyan capital. 🙏🇰🇪 pic.twitter.com/7jcTtYUSIp October 23, 2026

Chaotic scenes in Eastleigh, Nairobi as rescue operations continue at the site of a collapsed building, where emergency responders are racing against time to reach those feared trapped. pic.twitter.com/RockKWKylm — John Mutongoi (@johnmtongoi) October 23, 2026

BUILDING COLLAPSE: A tragic incident has just happened in Eastleigh, Nairobi. An 18-storey building has collapsed, and we’re told over 50 people may be inside.



The fear now is the number of lives this could claim. pic.twitter.com/oks5c0Zt5t October 23, 2026

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, λεηλασίες έλαβαν χώρα. Εικόνες δείχνουν επίσης ένα πλήθος που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο.

Προσώρας δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου. Το Ναϊρόμπι γνωρίζει ραγδαία κατασκευαστική ανάπτυξη. Οι καταρρεύσεις κτηρίων δεν είναι σπάνιες στην Κένυα, συχνά λόγω κατασκευών κακής ποιότητας και μη σεβασμού των κανονισμών.

protothema.gr