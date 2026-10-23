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Πολυώροφο υπό κατασκευή κτήριο κατέρρευσε σήμερα στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι της Κένυας, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός και υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια.
Πολλά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ένα κτήριο 18 ορόφων, όμως αντικρουόμενες πληροφορίες κυκλοφορούν για το ύψος του κτηρίου. Το Ρόιτερς κάνει λόγο για ένα υπό κατασκευή κτήριο 12 ορόφων.
«Γύρω στις 13:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ένα κτήριο υπό κατασκευή κατέρρευσε (…) στη συνοικία Ίστλαϊ, στο Ναϊρομπι» , ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός στο X, διευκρινίζοντας ότι έστειλε μια ομάδα επί τόπου. Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν μια θεαματική κατάρρευση, που συνοδεύεται από πυκνά σύννεφα σκόνης, στη λαϊκή συνοικία στην οποία συχνάζουν μέλη της σομαλικής κοινότητας.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, λεηλασίες έλαβαν χώρα. Εικόνες δείχνουν επίσης ένα πλήθος που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο.
Προσώρας δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου. Το Ναϊρόμπι γνωρίζει ραγδαία κατασκευαστική ανάπτυξη. Οι καταρρεύσεις κτηρίων δεν είναι σπάνιες στην Κένυα, συχνά λόγω κατασκευών κακής ποιότητας και μη σεβασμού των κανονισμών.