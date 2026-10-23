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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, όταν άνδρας άνοιξε πυρ σε δημόσιους δρόμους σε δύο περιοχές του διαμερίσματος Υβελίν (Yvelines), στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.

Όπως μετέδωσε το γαλλικό μέσο, επικαλούμενο πηγές που επιβεβαιώνουν το περιστατικό, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε έναν νεκρό, ωστόσο δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν και τραυματίες.

Quatre victimes après qu’un homme a tiré avec une arme automatique sur des passants à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines : le tireur a été arrêté ! Ce pays est devenu impossible ! Il faut mettre de l’ordre dans les têtes, et vite et fort ! pic.twitter.com/hbXkhBHBV7 October 23, 2026

Πυροβολούσε κατά ριπάς μέσα από αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10:30 το πρωί, ο δράστης άρχισε να πυροβολεί κατά ριπάς από όχημα στο Τραπ (Trappes) και στη συνέχεια στη γειτονική περιοχή Λα Βεριέρ (La Verrière).

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή Κουανιέρ (Coignières).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του, ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με νεότερη πληροφορία που μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα La Dépêche, επικαλούμενη αστυνομική πηγή και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο απολογισμός είναι ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες.

Yvelines: un homme a tiré en rafale sur la voie publique, au moins deux personnes gravement blessées, le suspect interpellé pic.twitter.com/hhiauL523D — BFM (@BFMTV) October 23, 2026

protothema.gr