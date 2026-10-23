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Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο, με τον ιδιωτικό τομέα να δέχεται πιέσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και τη νέα συρρίκνωση στη Γαλλία, εν μέσω πολιτικών και οικονομικών δυσκολιών.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της S&P Global, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στις 51,9 μονάδες, από 53,1 τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση από τον Ιούνιο.

Η επιβράδυνση ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, καθώς οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν υποχώρηση στις 52,7 μονάδες. Ωστόσο, ο δείκτης παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Ασθενέστερη ήταν η εικόνα και στον τομέα των υπηρεσιών. Ο αντίστοιχος PMI υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 51,7 μονάδες, έναντι 53,0 τον Σεπτέμβριο, υποχωρώντας σε χαμηλό διμήνου. Η επίδοση ήταν επίσης κατώτερη των εκτιμήσεων των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν 52,5 μονάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ