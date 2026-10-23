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Συναγερμός έχει σημάνει στις ισραηλινές δυνάμεις μετά από ένοπλο επεισόδιο στη νότια Δυτική Όχθη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Παλαιστίνιων ενόπλων και τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων. Μετά την επίθεση, οι ισραηλινές δυνάμεις τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Η κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να αποκλείσουν τη Χεβρώνα και να προετοιμαστούν για τον πλήρη αποκλεισμό ολόκληρης της παλαιστινιακής περιοχής.

Αποφεύχθηκε «μεγάλης κλίμακας επίθεση», υποστήριξε σε σχετική ανακοίνωση το γραφείο του Νετανιάχου, διευκρινίζοντας ότι έχει δοθεί εντολή για τον αποκλεισμό της Χεβρώνας, της πόλης κοντά στην οποία σημειώθηκε η επίθεση, όπως και για τον «πλήρη αποκλεισμό» της Δυτικής Όχθης.

BREAKING: Israel orders army to prepare to fully close West Bank after attackhttps://t.co/GGK9jO5fAI — Sky News (@SkyNews) October 23, 2026

Δύο ένοπλοι εξουφετερώθηκαν από ισραηλινά πυρά

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), οι δύο ένοπλοι σκοτώθηκαν από τον αναπληρωτή διοικητή του τάγματος Αρί της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και έναν διοικητή λόχου, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης.

Οι δύο Παλαιστίνιοι φέρονται να έφεραν τυφέκιο τύπου M16 και πιστόλι, ενώ στο όχημα με το οποίο έφτασαν εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών.

Κάμερα κατέγραψε και τη στιγμή της συμπλοκής.

פיגוע סמוך לצומת יהודה: שני פצועים במצב קשה, ושניים קל. המחבלים ניסו להימלט, אך בתום מרדף קצר חוסלו בידי כוחות צה"ל, שהקימו חסימות באזור – והטילו כתר על כפרים. pic.twitter.com/fMfViJfoD0 October 23, 2026

Φόβοι για μεγαλύτερης κλίμακας επίθεση στη Δυτική Όχθη λέει το Ισραήλ

Ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι η επέμβαση των στρατιωτών απέτρεψε μια σοβαρότερη επίθεση.

«Επρόκειτο για σοβαρή επίθεση. Η ταχεία αντίδραση των στρατευμάτων απέτρεψε μια ακόμη σοβαρότερη επίθεση και περαιτέρω βλάβη σε αμάχους και δυνάμεις ασφαλείας», ανέφερε κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του περιστατικού με αξιωματικούς.

Ο Ζαμίρ πρόσθεσε ότι τα πυρομαχικά που βρέθηκαν στο όχημα προορίζονταν για την πραγματοποίηση επίθεσης μεγαλύτερης κλίμακας.

Παράλληλα, διέταξε να προετοιμαστεί η ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων στην Κεντρική Διοίκηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο, καθώς οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν τα επόμενα μέτρα ασφαλείας στη Δυτική Όχθη.

iefimerida.gr