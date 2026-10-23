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Αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας στην Κύπρο καταγράφουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, με τον συντελεστή Gini να ανεβαίνει στο 31,2 από 30,1 το 2024. Η άνοδος κατά 1,1 μονάδες σημειώθηκε ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αντίστοιχος δείκτης υποχώρησε ελαφρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, ο κυπριακός συντελεστής παρέμεινε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29,2, ο οποίος μειώθηκε από 29,4 το προηγούμενο έτος.

Υψηλότερες τιμές από την Κύπρο κατέγραψαν η Ελλάδα με 31,6, η Λιθουανία με 35,5, η Λετονία με 35,6 και η Βουλγαρία με 37,7. Η τελευταία εμφάνισε την υψηλότερη εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών, βάσει του συγκεκριμένου δείκτη.

Ο συντελεστής Gini μετρά τον βαθμό ανισότητας στην κατανομή του εισοδήματος, σε κλίμακα από το 0 έως το 100. Η μηδενική τιμή αντιστοιχεί σε απόλυτη ισότητα, όπου όλοι διαθέτουν το ίδιο εισόδημα. Αντίθετα, η τιμή 100 αντιστοιχεί σε πλήρη ανισότητα, όπου ένα άτομο συγκεντρώνει ολόκληρο το εισόδημα.

Στο άλλο άκρο της ευρωπαϊκής κατάταξης βρέθηκε η Σλοβακία, με τη χαμηλότερη τιμή στο 23,0. Ακολούθησαν το Βέλγιο με 23,4, η Τσεχία με 24,0, η Σλοβενία με 24,6 και η Πολωνία με 24,9.

Πηγή: ΚΥΠΕ